سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 4-5-2020 وقصة اضراب الصيارفة

يتساءل مئات الآلاف من اللبنانيون عن سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 4-5-2020 بعد حادثة اضراب الصيارفة في الجمهورية.

ويحظى سعر الدولار على اهتمام كبير من قِبل اللبنانيين لأنه العملة الأجنبية القوية حتى الآن رغم جائحة كورونا القاتل.

كما أن سبب الاهتمام بسعر الدولار أن جميع المعاملات الرسمية وخارجية التي تتحكم بها الدولة تكون بالدولار وليست بالليرة.

كما تشهد الأسعار في لبنان ارتفاعًا كبير مقابل الليرة اللبنانية بسبب ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية حادة أدت لضعف قيمة الليرة مقابل العملات الأخرى.

وبعد حادثة اضراب الصيارفة في لبنان فإن سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين مرهون بيد السوق السوداء.

اضراب الصرافين في لبنان

يواصل الصرافون في لبنان احتجاجهم على اعتقال الجيش اللبناني عددًا منهم واغلاق بعض مؤسسات الصيارفة بالشمع الأحمر.

ووفقًا للحكومة اللبنانية فإن اغلاق مؤسسات الصيارفة جاء بعد مخالفات تعميم مصرف لبنان الذي حدد سعر بيع الدولار بـ 3200 ليرة.

وفي ذات السياق هدد الصرافون بالتصعيد لعدم تجاوب الجهات الحكومية مع مساعيهم لإطلاق سراح زملائهم أو فتح مؤسساتهم.

وعلى الرغم من محاولات الجهات الحكومية تثبيت سعر الدولار مقابل الليرة إلا أن التسعيرة ستكون بيد السوق السوداء (الصرافون غير الشرعيين).

يُشار إلى أن اضراب الصرافين سيؤثر على حركة تحويل الأموال عبر شركات التحويل.

وسيتعذّر على مديرية النقد المستحدثة في مصرف لبنان البدء في مزاولة نشاطها لإعلان التسعيرة الرسمية للسوق الموازية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين

سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء يرتفع بشكل كبير جدًا عن سعر المصارف الرسمية:-

1 دولار = 3800 ليرة لبنانية للبيع

1 دولار = 3900 ليرة لبنانية للشراء

أما في المؤسسات الرسمية فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

1 دولار = 1,507.50 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال السعودي

1 ريال سعودي = 0.00248756 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 402.000 ريال سعودي

سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو الأوروبي

1 يورو أوروبي = 1,648.03 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.000606726 يورو أوروبي

سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية

1 ليرة لبنانية = 0.340312 ليرة سورية

1 ليرة سورية = 2.93848 ليرة سورية