الاحتلال يبدأ تنفيذ مخطط السيطرة على الحرم الابراهيمي بعد المصادقة على مشروع استيطاني ومصعد

أعلن نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في ساعة متأخرة من الليلة الماضية الأحد 3/5/2020، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، وإقامة مصعد لهم.

وسمح بينيت لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي"، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم الاستيلاء عليها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي.

طالب بينيت على ضرورة "تنفيذ المشروع دون تأجيل"، وذلك بعد الحصول على مصادقة السلطات القضائية، ومصادقة ، بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

بينيت أعلن نهاية شباط/ فبراير الماضي، خلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة باسم "نوفي كراميم" في مدينة الخليل المحتلة، إنه صادق على تخطيط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي.

وقال: "يجب فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (كريات أربع) الواقعة شرقي المدينة، والحرم الإبراهيمي ومحيطه".