اشتية يرفع توصية لتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر وعباس يقرر اليوم

رفع رئيس وزراء رام الله الدكتور محمد اشتية فجر اليوم الاثنين 4/5/2020 توصية لسيادة الرئيس محمود عباس تقضي بتجديد حالة الطوارئ المعلنة في الاراضي الالاراضي الفلسطينية بسبب كورونا.

التوصية جاءت في أعقاب اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء مساء أمس ضمت لجنة الطوارئ الوطنية و قادة الأجهزة الأمنية و اللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة و بعد استمزاج مجلس الوزراء ، و التي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر ، و قد تم تكليف المستشار القانوني للرئيس عباس بتقديم المصاغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة.

ينظر رئيس السلطة محمود عباس بهذا الامر اليوم ، و في حال موافقة سيادته على التوصية فسوف تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية و الضرورات الحياتية لهم ، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.

والجدير بالذكر أن حالة الطوارئ إنتهت عند منتصف الليلة الماضية والتي كان الرئيس عباس أعلنها بسبب تفشي وباء كورونا في الاراضي الفلسطينية .