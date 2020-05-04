حالة الطقس اليوم الاثنين 4-5-2020: أجواء ربيعية وغدًا منخفض ماطر

توقع طقس فلسطين، أن تكون حالة الطقس اليوم الاثنين 4 -5 -2020 ربيعية في ساعات النهار وباردة نسبيًا بشكل عام في ساعات الليل.

وأشار طقس فلسطين إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما غدًا الثلاثاء من المتوقع أن تشهد حالة الطقس انخفاضًا كبيرًا على درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتعرض فلسطين لمنخفض جوي بارد.

وقال طقس فلسطين إلى أن حالة الطقس الثلاثاء 4-5-2020 ستكون باردة جدًا وتتساقط زخات متفرقة من الأمطار اعتبارًا من ساعات الظهر والعصر وتكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق أحيانًا.

وأشار إلى أن الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى جنوبية غربية في المساء والليل مع هبات نشطة خصوصاً في الجبال.

حالة الطقس اليوم

أما يوم الأربعاء فإن حالة الطقس ستتعرض لانخفاض درجات الحرارة والأجواء ستكون باردة نسبيًا في ساعات النهار وتبقي مهيأة لتساقط زخات متفرقة في بعض المناطق في ساعات الصباح حتى الظهيرة.

وفي ساعات الليلة من يوم الأربعاء من المتوقع أن تكون الأجواء باردة بشكل واضح خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة، مع هبات قوية في الجبال.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الخميس المقبل ارتفاعًا في درجات الحرارة وتسود اجواء مستقرة، وفي ساعات الصباح يكون الطقس بارداً، وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال.

أما في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الجمعة المقبل فإن حالة الطقس تشهد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة مع طقس مستقر، وفي ساعات الصباح يكون الطقس بارداً نسبياً.

وأشار طقس فلسطين إلى أن الأجواء خلال ساعات النهار تكون معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً خصوصاً في الجبال.