أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد- سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 3-5-2020، يعد من أهم ما يبحث عنه السوريون في ظل الاحداث المتوترة والأزمات المتتالية التي تعايشها سوريا، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتدمر القطاع الصناعي والزراعي على وجه الخصوص، وسنرفق لكم في مقال لاحق أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين 4/5/2020.

ويجدر ان نلفت انتباهكم، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الاجنبية له سعرين مختلفين عن بعضهما البعض، فهناك سعر السوق السوداء وسعر المصرف المركزي، وهو الذي يحدد السعر الرسمي في البلاد.

وتنشط السوق السوداء بين تجار العملات والصرافين بسبب شح الدولار في البلاد، وبسبب قرار الرئيس السوري منع تداول الدولار في البلاد، في رده على العدوان المستمر والمباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختلف سعر السوق السوداء عن سعر المصرف المركزي بشكل كبير جدًا وقد يصل إلى سعر خيالي جدًا كما حصل في الأشهر الماضية.

وتعاني الليرة السورية بشكل كبير جدًا نتيجة الأزمة التي تعانيها الدول السورية بسبب الحرب المشتعلة منذ عام 2011.

وتسببت الحرب بخفض قيمة الليرة السورية مقابل كافة العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي وصل سعر الصرف في بعض الأسابيع إلى الفي ليرة مقابل الدولار.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد

وفي هذه المقالة سنطلعكم قراؤنا الأعزاء على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاحد 3-5-2020 في المصرف المركزي والسوق السوداء.

كما سنقدم لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والدولار في المصرف المركزي السوري وسعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في اسعار التدوال العالمية.

اسباب اختلاف اسعار صرف الليرة السورية

ويختلف سعر الصرف في سوريا من مدينة إلى أخرى كما أنه يختلف من تاجر إلى أخر في وقت لا يمكن ان تسيطر فيه الحكومة على عملية الصرف بشكل محكم، والسبب في عدم قدرة الدولة السورية في التحكم على سعر الصرف هو الحرب في سوريا وتدمير البنية التحتية لشبكة الاتصال والتواصل.

ومنذ اندلاع الحرب في الدولة السورية ارتفعت أسعار الليرة بشكل كبير جدًا وتأثرت فيها الأسواق السورية نظراً للارتفاع في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

سنحاول في هذه المقالة نشر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاحد 3-5-2020 اضافة إلى بعض العملات الاجنبية مقابل الليرة.

وجاءت اسعار الليرة مقابل العملات الأجنبية الأخرى اليوم السبت على النحو التالي:

العملة الحد الأدنى الحد الأعلى الدولار الأمريكي 700.00 707.00 اليورو 762.00 769.61 الجنيه الاسترليني 875.26 884.01 الين الياباني / المائة 654.81 661.35 الفرنك السويسري 728.19 735.47 الدولار الكندي 496.83 501.79 الكورون الدانمركي 103.85 104.88 الكورون السويدي 74.36 75.10 الكورون النرويجي 77.98 78.76 الدينار الكويتي 2307.19 2330.25 الريال السعودي 183.87 185.70 الدينار الأردني 987.31 997.17 الدينار البحريني 1856.27 1874.83 الدرهم الإماراتي 190.32 192.22 الريال القطري 191.15 193.05 الريال العماني 1818.18 1836.36 الجنيه المصري 44.22 44.66 الدولار الاسترالي 483.39 488.21 اليوان الصيني 99.54 100.53 الروبل الروسي 9.41 9.50

ونشر مصرف سورية المركزيي تعديلا على أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي (القرار رقم 17/م ن تاريخ 27/02/2020)

حيث أصدر مجلس النقد والتسليف القرار 17/ م ن تاريخ 27/02/2020 القاضي بتعديل أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي بما يحقق عوائد مجزية للأفراد والشركات حيث تضمن وضع حد أدنى لسعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي3.5% سنوياً، والحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع اليورو بـ1%. مع تحديد سعر فائدة تفضيلي على الودائع لأجل سنة التي تبلغ أو تزيد عن 50,000 دولار أمريكي أو يورو على أن تكون هذه الودائع جديدة وبنكنوت حصراً، يعادل 5% سنوياً على الودائع بالدولار الأمريكي و1.5% على الودائع باليورو وذلك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، حيث يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة والفوائد المستحقة عليها بالعملة المودعة ذاتها بتاريخ طلبها ومن دون قيود أو أي سقوف.

إضافةً إلى أن التعديل وفق القرار الجديد يتيح للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل. هذا مع منح المصارف الحرية في تحديد أسعار الفائدة حسب الآجال والحد الأعلى لسعر الفائدة بالقطع الأجنبي وذلك تشجيعاً للتنافسية بين المصارف.

يأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي في تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، وسط الظروف العالمية والإقليمية غير المستقرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة العالمي "Libor"، كما يهدف القرار إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وجذب الإيداعات المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمصرفية لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية.

مع الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي يقوم وبصورة مستمرة بدراسة أثر تحريك سعر الفائدة في المتغيرات الاقتصادية، وتقييم ذلك وفق الظروف المرحلية للاقتصاد الوطني.

ومن الجدير ذكره أن ما كان مطبق سابقاً بموجب القرار السابق رقم 7/ م ن لعام 2019 هو (Libor+2%- Libor+1%) سنوياً أي ما يتراوح حالياً بين (1.93% - 2.93%) حسب الآجال على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن1%.