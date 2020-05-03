خبيرة أطباء روسية تكشف عن الطريقة الفعّالة لفحص كورونا!!

كشفت مرشحة العلوم الطبية وكبيرة أطباء المستشفى رقم 3 بموسكو إيلينا ساميشينا، اليوم الأحد، عن طريقة فعالة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت ساميشينا، إن مرضى المصابين بفيروس كورونا يمكن الكشف عنهم من خلال التشخيص بالأشعة المقطعية.

وأضافت: "كان يعتقد في وقت سابق أن التشخيص يعتمد فقط على الفحص في المختبرات، ولكن سرعان ما اتضح أنه حتى مع ورود نتيجة سلبية، قد يكون لدى المرضى علامات سريرية واضحة للالتهاب الرئوي الفيروسي".

وتابعت:"نحن مقتنعون تماما اليوم بأن معيار التشخيص الرئيسي هو التشخيص بالأشعة المقطعية، الذي يكشف عن أعراض مميزة للمرض تشبه (التأثير في زجاج بلوري)".

وأوضحت ساميشينا، أنه بهذه الطريقة يمكن الكشف عن إحدى المراحل الأربع المتدرجة صعودا من الالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أنه في المرحلتين الأولى والثانية يتم إرسال المرضى للعلاج في المنزل، وفي المرحلتين الثالثة أو الرابعة من تقدم الإصابة يتم إدخال المرضى فورا إلى المستشفى.

وأشارت كبيرة الأطباء، أن خطورة فيروس كورونا نابعة من قلة درجة المعرفة به وبخصائصه وتحوراته، مبينة أن الأطباء يتعلمون كل يوم شيئا جديدا عنه.

وتفشى فيروس كورونا في غالبية دول العالم، مسببا ملايين الضحايا والاصابات، حيث أكثر من 3 ملايين شخص، إلى جانب وفاة ما يزيد عن 230 ألف حالة. وفق إحصائية منظمة الصحة العالمية.