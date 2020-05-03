أسعار الذهب في الإمارات بالدرهم اليوم الأحد 3/5/2020

سعر الذهب في الامارات اليوم الأحد 3/5/2020، تعد من المقالات الأكثر بالنسبة للمواطنين الإمارتيين، وسعر جرام الذهب في الامارات بالدرهم الاماراتي إلى جانب تجار المعادن في الامارات، حيث نجد حركة الذهب بيعاً وشراء تكتسب قوة أكبر في دبي، مقارنة بالأسواق الأخرى، وهنا سنذكر لكم جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الأحد3/5/2020، بالدرهم الاماراتي، وسنرفق لكم في مقالات أخرى أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين 4/5/2020

سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم الأحد 3/5/2020

وسنوضح لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، في هذا المقال سعر الذهب في الامارات اليوم الأحد بالجرام، مع كافة التحديثات الفورية في سوق المال وبورصة الذهب في الامارات بالدرهم الإماراتي، دون مصنعية، ونذكر لكم في فقرة التالية أسعار الذهب في الامارات بال.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم الأحد: 201.24 درهم.

سعر عيار 22 في الإمارات اليوم الاحد: 184.47 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم: 176.09 درهم.

سعر الذهب عيار في الامارات 18: 150.93 درهم.

سعر بيع وشراء الذهب في الإمارات اليوم الأحد

وسنترككم للتعرف على سعر بيع جرام الذهب في الإمارات إلى جانب المصنعية والدمغة، إلى جانب العمولات وربح الشغل، ثم ننتقل بعدها إلى سعر شراء الذهب بالإمارات، دون المصنعية مقابل الدرهم الاماراتي، الذي يعد مثل سعر شراء الصائغ الذهب من الزبون.

سعر بيع الذهب اليوم في الإمارات

سعر بيع عيار 24 قيراط: 215 – 235 درهم.

سعر بيع عيار 22 قيراط: 200 – 220 درهم.

سعر بيع عيار 21 قيراط: 190 – 210 درهم.

سعر بيع عيار 18 قيراط: 165 – 185 درهم.

سعر شراء الذهب اليوم الأحد في الإمارات

سعر شراء عيار 24: 195 – 197 درهم.

سعر شراء عيار 22: 179 – 181 درهم.

سعر شراء عيار 21: 170 – 173 درهم.

سعر شراء عيار 18: 145 – 148 درهم.

وهنا نصل بكم في نهاية مقال سعر جرام الذهب في الامارات اليوم الأحد 3/5/2020، ونأمل أن تكونوا قد حصلتهم علة المعلومات الكافية، وسنرفق لكم في المقالات القادمة سعر جرام الذهب في الامارات اليوم الاثنين 4/5/2020.