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ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في مصر

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 22:24 - 03 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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أفادت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكشفت الصحة في بيان صحفي، عن ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم بعد خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وأوضحت الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

 

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