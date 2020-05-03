الاحتلال يكشف عن خطة العودة لروتين الحياة اليومية

أفاد موقع i24 "الإسرائيلي"، أن وزارة مالية الاحتلال، اليوم الاحد، قدمت للحكومة "الإسرائيلية" خطتها للعودة إلى روتين الحياة اليومي الذي تغير بسبب انتشار كورونا.

ووفق الموقع العبري، من المخطط أن تعود الحياة تقريبا الى سابق عهدها في غضون شهر ونصف، وفقا للخطة التي ستناقشها الحكومة الاثنين، لافتًا أن الخطة مقسمة الى أربعة مراحل، في كل مرحلة يتم السماح بنشاطات إضافية.

وأشار الموقع، أن بدأت اليوم من خلال عودة جزء من الطلاب الى مقاعدة الدراسة، لافتا أنه بعد أيام سيتم فتح دور الضيافة، إضافة إلى المجمعات التجارية والمحميات الطبيعية والمتنزهات.

وأوضح أن هذه المرحلة تنتهي مع عودة الروضات حتى جيل ست سنوات في الـ10 من الشهر الحالي.

وقال الموقع أن المرحلة الثانية، تبدأ بعد أسبوع من المرحلة الأولى، تبدأ بعودة الطلاب من الصف الرابع حتى السادس، وعودة الفنادق، والأسواق والنوادي الرياضية وبرك السباحة الى العمل والتي ستكون خاضعة لتعليمات وزارة الصحة، إلى جانب أنواع الرياضة المهنية على أنواعها ستعود بدون جمهور.

وأضاف أنه سيتم عودة المكتبات والمتاحف والمؤسسات الثقافية، العلاجات الغير طبية، والمراكز الجماهيرية.

وتبدأ المرحلة الثالثة، في 31 أيار سيتم افتتاح قاعات المناسبات، المطاعم، البارات، دور السينما والمسارح، وعودة باقي الصفوف للدراسة، وعودة الندوات والتأهيل الدراسي الفوق ثانوي غير الاكاديمي

ولفت الموقع أنه في المرحلة الأخيرة من تاريخ 14 حزيران سيتم السماح باي نشاط لم يتم حظره بصورة واضحة.