غزة: "الجهاد" تطلق حملة "وفاؤنا" لزيارة الجرحى وعوائل الشهداء والأسرى

شرعت حركة الجهاد الإسلامي-إقليم غزة، اليوم الأحد، في حملة الزيارات الرمضانية لمئات الجرحى وعوائل الشهداء والأسرى في مدينة غزة، والتي تأتي في إطار سلسلة حملات الوفاء لأهل العطاء.

وقال مسؤول الحركة في إقليم غزة خميس الهيثم، إن حملة وفاؤنا" ستستمر لمدة أسبوع وستستهدف 460 أسرة، مشيراً إلى أنها انطلقت من منزل قائد أركان المقاومة في فلسطين الشهيد القائد بهاء أبو العطا، بمشاركة قيادة وكوادر الحركة في المدينة.

وأضاف الهيثم، أن هذه الحملة تنفذها الحركة كل عام في شهر رمضان الفضيل، لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، في إطار الواجب والمسؤولية الوطنية تجاه حواضن المقاومة.

ووجهت حركة الجهاد الإسلامي، بالتحية لعوائل الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم وأغلى ما يملكون على مذبح الحرية فداءً للدين والوطن.

وأثنت الحركة على مناقب الشهداء الذين جادوا بأرواحهم وأموالهم للدفاع عن الوطن، وما بخلوا وما ترددوا في صد العدوان عن أبناء شعبهم، مؤكدة أن رحيلهم ترك غصةً في قلوب أهلهم ومحبيهم، لكن العزاء أنهم رحلوا إلى جوار ربهم مقبلين غير مدبرين في ساحات المواجهة.

في السياق، عبّر أهالي الشهداء عن فخرهم بحركة الجهاد الإسلامي، التي لم تتركهم للحظة، مشيرين إلى أن هذه الزيارات ترفع من معنوياتهم، وهي خير برهان على أن الشهداء وعوائلهم ما زالوا حاضرين في وجدان إخوانهم وقيادتهم.

















