8500 عامل دخلوا الأراضي المحتلة وقرار بادخال فوج آخر

دخل اليوم الأحد، نحو 8500 عامل فلسطيني من الضفة الغربية الى أراضي الداخل المحتل، من العاملين في قطاعات البناء، والصناعة والزراعة. وفق ما ذكرته مصادر عبرية.

وقال المصادر العبرية، إن هؤلاء العمال سيمكثون في "إسرائيل" حتى حلول عيد الفطر، على أن يقوم أرباب العمل بترتيب مكان مبيت لهم لمدة شهر على الأقل، إلى جانب توفير شروط تشغيل تستوفي التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة "الإسرائيلية".

وأضافت، أنه ومن أجل إتاحة مزيد من الوقت أمام العمال في هذه القطاعات وأرباب العمل بهدف الاستعداد لتنسيق دخولهم إلى "إسرائيل"، تقرر السماح للعمال في القطاعات الثلاثة بالمرور خلال موعد إضافي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 05.05.20 وذلك بناءً على طلب العمال وأرباب العمل.

ووفقا للمواقع العبرية فإنه لن يُسمح خلال يوم الثلاثاء أيضًا بمرور العمال إلا بالتنسيق المسبق، ولن يستطيع أيّ عامل يعود إلى الضفة الغربية، بعد أن غادرها للعمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترة الزمنية المذكورة، العودة مجددًا إلى إسرائيل كما سيحظر دخوله عن طريق المعابر.

ودخل فوج العمال الاحد ومن خلال معبر الظاهرية دخل حوالي 3100 عاملا، اما معبر ترقوميا فقد حوالي 1400 عامل.