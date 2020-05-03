"الخارجية": 1266 إصابة و67 حالة وفاة وتعافي 508

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن فريق العمل المصغر بالوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الفنية التي شكلت من قبل مجلس الوزراء تابع عودة الدفعة الاولى من المواطنين العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية الى ارض الوطن، ضمن إجراءات وبروتوكولات صحية معتمدة في كلا الجانبين الفلسطيني والاردني على أن يتم استكمال عودة كافة العالقين خلال الأيام المقبلة وعلى دفعات.

وقام فريق العمل بالوزارة بتزويد اللجنة الفنية بكشوفات العائدين للدفعة الاولى والتي وصلت صباح هذا اليوم الاحد، وقامت اللجنة الفنية بتزويد الكشوفات لكل من وزارة الصحة، المحافظين والشرطة لعمل اللازم من طرفهم، حيث تولت شرطة المعابر استقبال المواطنين القادمين وتسجيلهم، وتولت وزارة الصحة فحص القادمين واخد العينات اللازمة منهم، في حين تولى محافظ اريحا والاجهزة الامنية تيسير وتسهيل مجمل العملية، على أن يتابع بقية المحافظين نقل القادمين من اريحا الى محافظاتهم وأماكن سكنهم على ان يخضعوا للحجر المنزلي، وسيتم متابعتهم خلال تحميل تطبيق خاص لهذا الغرض على هواتفهم النقالة.

وأكد فريق العمل انتهاء عملية دخول الدفعة الأولى من المواطنين العالقين في الأردن الشقيق لهذا اليوم الاحد، حيث وصل عددهم 361 مواطناً.

تسجيل حالتي وفاة جديدتين في الولايات المتحدة

أكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية تسجيل حالتي وفاة جديدتين للمواطنين نائل نبيه سليم تادرس (33) عاماً في ولاية شيكاغو، و ادريس صالح (90) عاما في ولاية ميشيغان بعد صراع طويل مع الكورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 44 حالة وفاة، كما تم تسجيل إصابتين جديتين بالفيروس في صفوف الجالية في ولاية ميشيغان ليصبح عدد الاصابات في أميركا حتى اللحظة 687 إصابة.

وأفاد الفريق المختص بأن مركز الجالية الفلسطينية في ديربورن/ميشيغان بالتنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات والمسؤولين في الولاية يقوم بتقديم ما يلزم من خدمات لأبناء الجالية خاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث قام المركز بالاتصال بعدد من السيدات الفلسطينيات المتطوعات في المدارس يقمن بالمساعدة في توزيع 500 وجبة ساخنة يوميا على ابناء الجالية الفلسطينية والعربية، وتوزيع صناديق مواد غذائية 3 مرات اسبوعياً، وبناءً على توجيهات فريق العمل المختص تم البحث والتفتيش عن أحد المواطنين المفقودين منذ سنوات وتم العثور على مكان تواجده ويجري العمل لترتيب اتصال بينه وبين ذويه في محافظة جنين، كما قام المركز بترتيب حجز بطاقة عودة لاحد المواطنين على الخطوط الاردنية الى عمان.

لا اصابات بين أبناء الجالية والطلبة في أميركا اللاتينية

أكدت سفارات دولة فلسطين لدى دول اميركا اللاتينية، أن جاليتنا في تلك الدول اثبتت مجدداً فاعليتها ودورها المحوري في اعمار وتطوير المجتمعات التي يعيشون فيها والوقوف الى جانبها ومساعدتها في ظل هذه الجائحة، وهذا بدوره يعكس ايجاباً على مكانة دولة فلسطين في هذه القارة.

ويعود ذلك الى أن جاليتنا في أميركا اللاتينية، والتي يفوق عددها ما يقارب الـ750 ألفا، تتمتع بمكانات كبيرة فمنهم رؤساء ووزراء ونواب برلمان واطباء وأصحاب نفوذ ورجال تجارة وصناعة وزراعة، وشهدت دول مثل فنزويلا تدفق اطبائنا الخريجين من جامعاتها الى مستشفياتها للمساعدة في هذه الجائحة، وكان لرجال الاعمال في غواتيمالا والسلفادور وتشيلي والاوروغواي العديد من المساهمات المالية لمن هم بحاجة للمساعدة، خاصة في مناطق مهمشة واحياءٍ فقيرة.

وتستمر سفاراتنا في التواصل مع رؤسا الجالية ورؤساء النوادي الفلسطينية وطلابنا من اجل التأكد أن جميع ابناء شعبنا في القارة بصحة جيدة، وتنسق معهم في نشاطاتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية لما فيه مصلحة لفلسطين.

وأكد السفراء انه لا يوجد اي اصابات جديدة، ليبقى عدد الاصابات الكلي في القارة اللاتينية 17 اصابة في كل من البرازيل والبيرو وتشيلي وحالة وفاة واحدة في البرازيل، تعافي 8 حالات: 4 البيرو، 1 في تشيلي 3 البرازيل. وهذا يعني ان الحالات التي ما زالت مصابة موجودة في صفوف جاليتنا في البرازيل وعددها 8.

اسبانيا: لم يتم تسجيل أي اصابة جديدة بكورونا

تواصل لجنة الطوارئ في اسبانيا والمشكّلة من السفارة والجالية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية متابعة أوضاع الجالية والطلبة وتقدم خدماتها لهم وللمواطنين الاسبان على حد سواء، في اعلان تضامن كامل ومتواصل مع اسبانيا في مواجهة وباء كورونا، خاصة الدور الإنساني والمهني الذي يقوم به الأطباء الفلسطينيون في معالجة مصابي الكورونا من جميع الجنسيات.

كما تتواصل لجنة الطوارئ باستمرار مع جميع شرائح الجالية لأعداد قاعدة بيانات تفصيلية لهم، وتحديد المحتاجين منهم، خاصة في ظل تواجد عدد كبير من اللاجئين الجدد دون تسويات قانونية لوضعهم، وقامت بحملة واسعة لجمع التبرعات بناءً على قاعدة البيانات التي تم جمعها حيث تم توزيع مساعدات نقدية للعائلات والطلبة المحتاجين خاصة في شهر رمضان المبارك، شملت 44 مواطناً وطالباً و24 عائلة ولا زال التوزيع مستمر.

وأشادت لجنة الطوارئ بدور لجنة رجال الاعمال الفلسطينية الأوروبية وبجميع المتبرعين سواء افراد او مؤسسات، وتتابع لجنة الأطباء الفلسطينيين في اسبانيا والمشكّلة من مختلف التخصصات تقديم الخدمات والاستشارات الطبية لأبناء الجالية الفلسطينية والعربية، كما تواصل لجنة الاستشارات القانونية تقديم خدماتها خاصة للاجئين وتجيب على استفساراتهم، مؤكدة عدم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين.

بلجيكا: تسجيل اصابة جديدة بين أبناء الجالية بـ"كورونا" في بلجيكا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولكسمبورغ، تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في مركز اللجوء سانت انترويد، وبذلك ارتفع عدد المصابين إلى 85 إصابة منذ بداية الجائحة في بلجيكا واصابة واحدة في لوكسمبورغ، منها حالتان في المستشفى.

وتواصل السفارة تقديم المساعدات لأبناء الجالية، وقدمت 16 مساعدة جديدة، ليصبح اجمالي ما قدمته السفارة 125 مساعدة منذ بداية الأزمة، وقدمت السفارة 242 وجبة افطار رمضانية لفلسطينيين متواجدين في أربعة مراكز لجوء في مدينتي بروكسل ولييج البلجيكيتين، وستواصل تقديم وجبات للفلسطينيين في مراكز اللجوء في المدن البلجيكية الأخرى.

كما تقوم السفارة بالتواصل مع مراكز اللجوء للوقوف على اوضاع الفلسطينيين المتواجدين هناك وحث ادارات هذه المراكز على تقديم كل ما يحتاجونه والاتصال بالسفارة لوضعها في صورة تطورات تأثير هذه الجائحة على طالبي اللجوء خاصة الفلسطينيين المتواجدين في هذه المراكز. تقوم السفارة بمتابعة اوضاع الجالية باستمرار والاتصال بهم، ,تم الاتصال بجميع الطلاب المتواجدين هناك.

نيجيريا: لم يتم تسجيل أية اصابة

منذ بداية جائحة كورونا، فان سفارة دولة فلسطين لدى نيجيريا لم تغلق ابوابها وظل الطاقم على رأس عمله على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع، وقامت السفارة بإنشاء مجموعة (جروب) للجالية الفلسطينية في جميع الولايات النيجيرية على الواتس اب، وايضا تم ارسال نموذج معلومات عامة عن جميع المتواجدين لتعبئته من قبل أبناء الجالية في نيجيريا. كما تم إنشاء صندوق وطني فلسطيني لمساعدة الجالية لأي طارئ بمبلغ عشرة آلاف دولار مقدمة من رجال أعمال فلسطينيين وتحت إشراف السفارة، وتم تقديم تبرع مالي من الجالية لشراء طرود غذائية للمحتاجين النيجيريين، وتم توزيع أكثر من? ثلاثة آلاف طرد في عدة ولايات مما كان له الأثر الإيجابي جدا لدى السلطات النيجيرية، هناك زوجان عالقان من قطاع غزة وتم التواصل مع سفير جمهورية مصر العربية لدى نيجيريا لتأمين سفرهم على الطائرة المصرية في حال تم اجلاء الرعايا المصريين.

وقامت السفارة ومنذ شهرين بتأمين سكن لشاب فلسطيني من الإمارات العربية المتحدة، وهي على تواصل مفتوح مع الجالية الفلسطينية وتقوم بتزويدهم بالإرشادات الفورية، وتتواصل السفارة مع ابناء الجالية الفلسطينية في جمهورية بنين لحصر اعداد الفلسطينيين هناك.

وتتابع سفارة دولة فلسطين في جمهورية جنوب افريقيا أمور الجالية الفلسطينية، وتعمل على التواصل معهم باستمرار للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وحافظت السفارة على استمرار عمل القسم القنصلي رغم الحجر والاغلاق الذي فرض على جنوب افريقيا، من خلال تقديم الخدمات القنصلية اليومية والطارئة والتي لم تكن كبيرة نظرا لمحدودية عدد الجالية.

كما قدمت السفارة مساعدات مالية لثلاث طلاب فلسطينيين في مدينة كيب تاون، وتتابع حالتين اضافيتين ترغبان بالعودة فورا الى قطاع غزة، إضافة إلى المجموعة المسجلة سابقا والبالغ عددها 21 شخصا، ولم يتم تسجيل اية إصابة سواء من طاقم السفارة او من الجالية الفلسطينية.

تسجيل حالة وفاة جديدة و 10 اصابات في السعودية

افادت القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة، بتسجيل حالة وفاة بالأمس لزياد محمد عطوان 66 عاماً من أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية ليبلغ عدد الوفيات في صفوفها 3، علما ان السلطات السعودية المختصة لا تقوم بالإعلان عن جنسية المصابين من جهة، وعائلات الافراد المصابين يفضلون عدم الإفصاح عن الإصابات، ومع ذلك تواصل القنصلية العمل لحصر اعداد الإصابات في صفوف الجالية من خلال اتصالها المباشر مع الأطباء الفلسطينيين والمراكز الصحية لمرض الكورونا.

وأشارت القنصلية إلى أنه تم حتى الان حصر 10 إصابات مؤكدة في صفوف الجالية موزعة بين الحجر الصحي في المستشفيات والفنادق المخصصة للإصابات الخفيفة، والعمل جار لاستكمال حصر اعداد جميع المصابين.

ايطاليا: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بين أبناء الجالية والطلبة

تواصل لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا متابعة أوضاع الجاليات والطلبة في الأقاليم الايطالية للاطمئنان عليهم، وتفيد اللجنة أن جميع أبناء الجالية والطلبة بخير ولم يسجل بينهم أية إصابات جديدة ليبقى عدد الاصابات 17 حالة. وتشير السفارة الى وفاة أحد الأطباء الفلسطينيين في مدينة سيكو قرب فيشينزا مقاطعة فينتو شمال إيطاليا بسبب معاناته من مرض السرطان، وان الاخبار التي تحدثت عن سبب وفاته بسبب فيروس كورونا غير صحيحة.

لا اصابات بين أبناء الجالية في النرويج

أفادت بعثة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج، بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية ليبقى عدد الإصابات تسعة، ثمانية في مدينة بيرغن، واصابة في أوسلو، ويتم التواصل معهم يوميا لتقديم اية مساعدة لهم، وجميع الإصابات المسجلة هي في وضع صحي مستقر وقيد الحجر المنزلي.

ألمانيا: لم تسجل أي اصابة بكورونا

أوضحت سفارة دولة فلسطين لدى المانيا، أنه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة، وهناك تعافي حالتين من الحالات المصابة ليرتفع عدد حالات التعافي الى 4.