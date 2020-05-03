كيلة: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في منطقة الطور بمدينة القدس المحتلة، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 522.

وأضافت كيلة في الايجاز الصحفي المسائي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة في فلسطين 412، والحالة الصحة مستقرة لهم جميعا، ولا يوجد أي حالات في العناية المكثفة.

وأوضحت أنه تم أخذ العينات اللازمة لكافة القادمين من الأردن عبر معبر الكرامة اليوم، بانتظار نتائج التحاليل مساء اليوم، وعليهم جميعا الالتزام بالحجر المنزلي حتى إطلاعهم على النتيجة.

بدوره، توجه المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم بالتحية للصحفيين، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدا التزام الحكومة بالقوانين والمواثيق والأنظمة الدولية التي تؤكد حرية الصحافة.

ونفى ملحم ما يتم تداوله حول تلقي العاملين في صندوق "وقفة عز" رواتب، مؤكدا أنهم جميعا مشكورين يقومون بالعمل بشكل طوعي لإنجاح الصندوق ودعم أبناء شعبنا من خلاله.