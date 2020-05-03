تكليف نجل رئيس بلدية النصيرات يثير جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي

أصدرت بلدية النصيرات، مساء اليوم الأحد، بيانًا حول ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعيين نجل رئيس البلدية المؤقت أحمد موسى جبر بمنصب جديد.

وقالت البلدية في بيانٍ لها "تابعنا منذ الصباح ما دار عبر شبكات التواصل الاجتماعي من لغط حول قرار نقل الموظف أحمد موسى جبر إلى قسم الحرف والصناعات".

وأضافت البلدية: "وللتوضيح ووضع الرأي العام في صورة ما جرى نعلمكم بأنه بناءً على توصيات اللجنة المختصة بالتحقيق في حريق النصيرات، فقد تم نقل الموظفين العاملين في قسم الحرف والصناعات في البلدية؛ ما أدى إلى شغور القسم من الموظفين".

وتابعت: "ووفق الأصول قامت إدارة البلدية بترشيح خمسة موظفين للعمل ضمن قسم الحرف والصناعات، ومنهم الموظف/ أحمد موسى جبر، علمًا إنه يعمل بالبلدية قارئ عدادات ميداني منذ عام 2016م وطبيعة وظيفته التي تم تكليفه بها في قسم الحرف والصناعات هي ذات طبيعة ميدانية وتحتاج لموظف لديه خبرة في العمل الميداني".

وأوضحت: "فوجئنا بعد صدور قرار النقل الإداري للموظف بحدوث اتهامات غير مبررة، وتفتقد إلى معرفة ملابسات النقل والآليات التي تمت بها الأمور وفق الأنظمة والقوانين".

وأكدت البلدية في ختام بيانها، على أنها قامت بإلغاء التكليف بالنقل وإعادة الموظف لعمله السابق، حرصًا على المصلحة العامة وسحبًا للذرائع.