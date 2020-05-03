تونس الأولى و مصر و السعودية في مستوى متدني بمؤشر حرية الصحافة

أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب.

فقد حلت تونس في مقدمة البلدان العربية لجهة حرية الصحافة، فيما حلت جيبوتي في المرتبة الأخيرة.

وبحسب مؤشر حرية الصحافة، فقد حل لبنان في المرتبة 102، العراق في المتربة 162، الجزائر في المرتبة 146، مصر في المرتبة 166، السعودية في المرتبة 170، فيما حلت سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في المرتبة 174.

وجاء الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة كالتالي:

تونس في المرتبة 72

جزر القمر 75

موريتانيا 97

لبنان 102

الكويت 109

الأردن 128

قطر 129

الإمارات 131

المغرب 133

سلطنة عمان 135

فلسطين 137

الجزائر 146

السودان 159

العراق 162

الصومال 163

ليبيا 164

مصر 166

اليمن 167

البحرين 169

السعودية 170

سوريا 174

جيبوتي 176