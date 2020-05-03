طريقة عمل الدونات بمذاق رائع وطريقة سهلة 2020

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الدونات وهي واحدة من أطيب الحلويات الأمريكية التي تحظى بإعجاب الذواقة، وتسعى النساء والرجال لعملها في المنزل كما يأكلونها في المطاعم.

تكون شكل الدونات دائريّاً، وهي مثقوبة من النصف. مكونات الدونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل مطبخ كالطحين والسكر والبيض والحليب والخميرة. في تحضير الدونات بإمكانك إضافة أي نوع مع المنكهات مثل الشوكولاتة أو الكراميل للحصول على دونات متنوع ومميز.

طريقة عمل الدونات 2020

300 غ (½2 كوب) طحين

½1 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة

3 ملعقة طعام زبدة مقطعة إلى قطع صغيرة

3 ملعقة طعام سكر

¼ ملعقة صغيرة ملح

125 مل (½ كوب) حليب دافئ

1 بيضة كبيرة مخفوقة قليلاً

500 مل (2 كوب) زيت نباتي للقلي

للتغطية:

½ كوب سكر بودرة أو سكر أبيض



طريقة التحضير -طريقة عمل الدونات