طريقة عمل الدونات بمذاق رائع وطريقة سهلة 2020

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الدونات وهي واحدة من أطيب الحلويات الأمريكية التي تحظى بإعجاب الذواقة، وتسعى النساء والرجال لعملها في المنزل كما يأكلونها في المطاعم.
تكون شكل الدونات دائريّاً، وهي مثقوبة من النصف. مكونات الدونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل مطبخ كالطحين والسكر والبيض والحليب والخميرة. في تحضير الدونات بإمكانك إضافة أي نوع مع المنكهات مثل الشوكولاتة أو الكراميل للحصول على دونات متنوع ومميز.
طريقة عمل الدونات 2020
- 300 غ (½2 كوب) طحين
- ½1 ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة
- 3 ملعقة طعام زبدة مقطعة إلى قطع صغيرة
- 3 ملعقة طعام سكر
- ¼ ملعقة صغيرة ملح
- 125 مل (½ كوب) حليب دافئ
- 1 بيضة كبيرة مخفوقة قليلاً
- 500 مل (2 كوب) زيت نباتي للقلي
للتغطية:
- ½ كوب سكر بودرة أو سكر أبيض
طريقة التحضير -طريقة عمل الدونات
- نضع الطحين في وعاء مع الخميرة ونحرك لنخلطهم معاً.
- نضيف الزبدة ونفركها مع الطحين ونحرص على عدم ترك أي كتل.
- نضيف السكر والملح ونخلطهم ثم نصنع حفرة في الوسط ونضيف البيض والحليب في وسط الحفرة ثم نخلط باستخدام ملعقة بلاستيكية مسطحة إلى أن تمتزج المكونات تماماً. باستخدام أيدينا نصنع كرة من الخليط.
- نرش بعض الطحين على سطح طاولة العمل وندلك العجينة عليه لمدة 5 دقائق تقريباً إلى ان تصبح العجينة ملساء تماماً.
- نضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت قليلاً، ونغطيها بورق نايلون ونتركها لتنفش بدرجة حرارة الغرفة لمدة ½1-2 ساعة إلى أن يتضاعف حجمها.
- نضغط بأصابعنا على العجينة بلطف لنحرر الهواء منها ونمدها بحيث تصبح بسماكة 1 سم ثم نقطعها إلى دوائر بقياس 6 سم ونقتطع حفرة في وسط كل دائرة.
- نرش ورقة نايلون بالقليل من الطحين وننقل دوائر الدونات اليها ثم نغطي دوائر العجينة بورق نايلون مدهون بالزيت قليلاً لمنع الالتصاق، ونترك العجينة لتنفش لمدة 30-60 دقيقة إلى أن يتضاعف حجم العجينة.
- نضع الزيت في مقلاة ونسخنه للدرجة 190 مئوية ونبدأ بقلي الدونات على دفعات، (بحيث لا نقلي أكثر من 2 أو 3 قطع دونات في المرة الواحدة) إلى أن تتلون بلون بني ذهبي جميل على الطرفين. نرفع الدونات من المقلاة باستخدام ملعقة مثقوبة ونصفيها على ورق مطبخ.
- نضع السكر في طبق ونمرر الدونات فيه إلى أن تتغطى قطع الدونات تماماً بالسكر من كل الأطراف.