الاحتلال يصادر اراضي جنوب قلقيلية لصالح انشاء مقبرة للمستوطنين

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراض واسعة في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية، و ذلك بهدف إنشاء مقبرة للمستوطنين.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان عبد الكريم أيوب، إن سلطات الاحتلال صادقت مؤخراً على البدء بتنفيذ إقامة أضخم مقبرة استيطانية، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، تستوعب حوالي 30 ألف قبر، وفق ما جاء عبر روسيا اليوم.

وأضاف: تنفيذ المخطط سيسهم في الاستيلاء على حوالي 140 دونماً زراعياً مزروعة بالزيتون واللوزيات، خلف جدار الضم والتوسع العنصري، من أراضي عزون عتمة، وقريتي الزاوية ومسحة، التابعة لمحافظة سلفيت، في حال تنفيذه.

وأشار إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة "كورونا" لتمرير مشاريعه الاستيطانية في السيطرة على الأرض الفلسطينية