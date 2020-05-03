طريقة صناعة العوامة "اللقيمات" بطريقة سهلة وسريعة 2020

يبحث الكثيرون عن طريقة صناعة العوامة او اللقيمات وهي واحدة من أشهر الحلوى البسيطة والمشهورة في فلسطين وبلاد الشام، ويمكن صناعتها منزليًا بخطوات نذكرها لكم اليوم عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.

ما هي العوامة او اللقيمات؟

العوامة او اللقيمات إحدى أصناف الحلويات السهلة والتي يشتهر إعدادها وتناولها في أيام فصل الشتاء، لما فيها من سكريات تعمل على تدفئة ومد الجسم بالطاقة، كما ويفضل تناولها الكبار والصغار على حد سواء .

طريقة صناعة العوامة او اللقيمات

نقدم لكم المكونات والخطوات اللازمة لصناعة العوامة في المنزل والتي تعطي نتيجة مشابهة جدًا وربما ألذ مما قد تشتريه من محلات الحلوى والباعة المتجولين.

المكوّنات

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

قطر بارد

1 1/2 كوب ماء

خطوات صناعة العوامة اللقيمات

تخلط المكونات في وعاء بواسطة نستخدم المضرب للحصول على عجينة متماسكة ثم تترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة ليتضاعف حجمها .

. يفرغ الخليط في كيس حلواني، تقص فتحة متوسطة الحجم ( سيكبر حجم القطع عند القلي) .

. في مقلاة عميقة، يحمى الزيت، تدهن الأصابع بزيت الذرة حتى لا تلتصق العجينة ثم تشكل كرات بحجم متقارب، توضع في الزيت الساخن وتقلب لمدة دقيقه أو دقيقتين حتى تبدأ بالاحمرار ويتضاعف حجمها .

. ترفع الكرات من الزيت، توضع على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد وتترك لتبرد .

. تعاد الكرات إلى الزيت وتقلى جيداً مره أخرى لتتحمر ثم تصفى وتغمر بالقطر البارد .

. توضع العوامات في طبق لتبرد ثم تقدم .

وتعد هذه طريقة صناعة العوامة أو اللقيمات 2020 بطريقة سهلة وبسيطة يمكن للجميع أن يجربها في المنزل، ويمكنكم متابعة العديد من الوصفات الشهية عبر الموقع.