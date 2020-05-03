سعرف صرف الليرة السورية مقابل الدولار وباقي العملات اليوم

نقدم لكم في موقع فلسطين اليوم تغطية يومية لسعر صرف العملات في الوطن العربي وفي هذا المقال سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى.
ونتطرق في هذا الموضوع إلى سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية ضمن خدمة العملات في موقعنا وسعر الذهب في سوريا حيث نقدم لكم أسعار الدولار في سوريا نوضح لكم في تقرير اقتصادي سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازي في جميع المدن السورية.
سعر صرف الليرة السورية
عليك عزيز القارئ وأنت تتعامل مع ملف سعر الدولار في سوريا اليوم، أن تأخذ بعين الاعتبار الفرق في السعر بين السوق السوداء الموازي أو السعر الحالي من ناحية وأسعار البنك المركزي السوري من ناحية أخرى.
ونتعرف على تحديث سعر البيع والشراء في اسعار العملات في سوريا، وفقًا لأحدث الأسعار المعلن عنها في هذا التقرير، ولدينا تغيرات في أسعار صرف العملات من تاجر إلى آخر، والوقت والموقع أحد عوامل تقلبات أسعار الصرف في بالإضافة إلى العوامل الأساسية التي أدت إلى انخفاض سعر الليرة السورية اليوم.
إليكم سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 3/5/2020 سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في جميع المدن السورية:
|سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا
|شراء
|بيع
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب
|1307
|1310
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق
|1295
|1300
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب
|1296
|1300
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية
|1290
|1295
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس
|1290
|1295
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة
|1297
|1302
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج
|1300
|1305
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس
|1295
|1300
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز
|1300
|1305
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب
|1303
|1307
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين
|1303
|1307
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني
|1302
|1306
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة
|1300
|1305
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة
|1300
|1305
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي
|1300
|1305
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة
|1300
|1305
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا
|1285
|1290
|سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص
|1295
|1305
ويبحث السوريون باستمرار عن سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 3/5/2020، بسبب تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي نتيجة الحرب الداخلية المندلعة فيها منذ 2011، ومع دخول سوريا في الحرب الداخلية تأثر سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى وتدهورت بشكل جنوني وكبير ووصلت إلى مستويات كبيرة ومخيفة للغاية.
وفي وقت سابق من هذا العام ، ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى أرقام لم يعهدها من قبل حيث بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 1500 ليرة سورية في ذلك الوقت.
إليكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 3/5/2020 سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي السوري نقلاً عن موقع شمرا السوري :
1 (EUR) يورو = 483 - 488 (SYP) ليرة السورية
ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 3/5/2020( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا ) :
1 (AED) درهم إماراتى = 119 - 121 (SYP) ليرة السورية
وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3/5/2020 :
1 (EGP) جنية المصري = 27 - 28 (SYP) ليرة السورية
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 3/5/2020:
1 (SAR) ريال سعودي = 116 - 117 (SYP) ليرة السورية
ووصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 3/5/2020 ( سعر الليرة تركية في سوريا و سعر الليرة السورية في تركيا ) :
1 (TRY) ليرة التركية = 172 - 175 (SYP) ليرة السورية
سعر الليرة السورية مقابل الدولار | سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 3/5/2020 سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي في موقع شمرا:
|العملة - سعر الليرة السورية مقابل الدولار
|رمز العملة
|الحد الأدنى
|الحد الأعلى
|سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي (US DOLLAR)
|USD
|434
|438
|سعر الليرة السورية مقابل اليورو (EURO)
|EUR
|483
|488
|سعر الليرة السورية مقابل الجنيه الإسترليني (STERLING POUND)
|GBP
|565
|570
|سعر الليرة السورية مقابل الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR)
|CAD
|330
|333
|سعر الليرة السورية مقابل الكورون الدنماركي (DANISH KRONER)
|DKK
|64
|65
|سعر الليرة السورية مقابل الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER)
|NOK
|48
|48
|سعر الليرة السورية مقابل الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR)
|KWD
|1,430
|1,444
|سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي (SAUDI RIYAL)
|SAR
|116
|117
|سعر الليرة السورية مقابل الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR)
|JOD
|620
|626
|سعر الليرة السورية مقابل الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR)
|BHD
|1,160
|1,171
|سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM)
|AED
|119
|121
|سعر الليرة السورية مقابل الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL)
|QAR
|119
|120
|سعر الليرة السورية مقابل الريال العماني (OMANI RIAL)
|OMR
|1,131
|1,142
|سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND)
|EGP
|27
|28
|سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية (TURKISH LIRA)
|TRY
|172
|175
|سعر الليرة السورية مقابل الدينار الليبي (LIBYAN DINAR)
|LYD
|730
|744
جدول سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية حسب موقع شمرا السوري الخاص بالعملات خلال الأيام السابقة في المصرف المركزي السوري :
|التاريخ - سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
|سعر الصرف
|
سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
2020-04-23
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الليرة السورية مقابل الدولار
2020-04-24
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الليرة السورية مقابل الدولار
2020-04-25
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الليرة السورية مقابل الدولار
2020-04-26
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الليرة السورية مقابل الدولار
2020-04-27
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
2020-04-28
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
2020-04-29
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
2020-04-30
|
1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
2020-05-1
|1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية
|
سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية
2020-05-2
|1 ليرة السورية = 434 - 438 ليرة سورية