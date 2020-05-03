سعرف صرف الليرة السورية مقابل الدولار وباقي العملات اليوم

نقدم لكم في موقع فلسطين اليوم تغطية يومية لسعر صرف العملات في الوطن العربي وفي هذا المقال سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى.

ونتطرق في هذا الموضوع إلى سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية ضمن خدمة العملات في موقعنا وسعر الذهب في سوريا حيث نقدم لكم أسعار الدولار في سوريا نوضح لكم في تقرير اقتصادي سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازي في جميع المدن السورية.

سعر صرف الليرة السورية

عليك عزيز القارئ وأنت تتعامل مع ملف سعر الدولار في سوريا اليوم، أن تأخذ بعين الاعتبار الفرق في السعر بين السوق السوداء الموازي أو السعر الحالي من ناحية وأسعار البنك المركزي السوري من ناحية أخرى.

ونتعرف على تحديث سعر البيع والشراء في اسعار العملات في سوريا، وفقًا لأحدث الأسعار المعلن عنها في هذا التقرير، ولدينا تغيرات في أسعار صرف العملات من تاجر إلى آخر، والوقت والموقع أحد عوامل تقلبات أسعار الصرف في بالإضافة إلى العوامل الأساسية التي أدت إلى انخفاض سعر الليرة السورية اليوم.

إليكم سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 3/5/2020 سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في جميع المدن السورية:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا شراء بيع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب 1307 1310 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق 1295 1300 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1296 1300 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية 1290 1295 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس 1290 1295 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة 1297 1302 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج 1300 1305 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس 1295 1300 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز 1300 1305 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب 1303 1307 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين 1303 1307 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني 1302 1306 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة 1300 1305 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة 1300 1305 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي 1300 1305 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة 1300 1305 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا 1285 1290 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص 1295 1305

ويبحث السوريون باستمرار عن سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 3/5/2020، بسبب تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي نتيجة الحرب الداخلية المندلعة فيها منذ 2011، ومع دخول سوريا في الحرب الداخلية تأثر سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى وتدهورت بشكل جنوني وكبير ووصلت إلى مستويات كبيرة ومخيفة للغاية.

وفي وقت سابق من هذا العام ، ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى أرقام لم يعهدها من قبل حيث بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 1500 ليرة سورية في ذلك الوقت.

إليكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 3/5/2020 سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي السوري نقلاً عن موقع شمرا السوري :

وتشهد اسعار الدولار في سوريا في المصرف المركزي ثبااتاً على عكس سعر الليرة السورية في السوق السوداء حيث يقدم موقع النهضة نيوز سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي السوري وايضاً في السوق السوداء، حيث يشهد سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 3/5/2020 : 1 (USD) دولار امريكي = 434 - 438 ليرة السورية (SYP) وسجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو ( سعر اليورو في سوريا ) اليوم الأحد 3/5/2020 :

1 (EUR) يورو = 483 - 488 (SYP) ليرة السورية ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 3/5/2020( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا ) : 1 (AED) درهم إماراتى = 119 - 121 (SYP) ليرة السورية وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3/5/2020 : 1 (EGP) جنية المصري = 27 - 28 (SYP) ليرة السورية وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي اليوم الأحد 3/5/2020: 1 (SAR) ريال سعودي = 116 - 117 (SYP) ليرة السورية ووصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 3/5/2020 ( سعر الليرة تركية في سوريا و سعر الليرة السورية في تركيا ) : 1 (TRY) ليرة التركية = 172 - 175 (SYP) ليرة السورية سعر الليرة السورية مقابل الدولار | سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 3/5/2020 سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي في موقع شمرا:

العملة - سعر الليرة السورية مقابل الدولار رمز العملة الحد الأدنى الحد الأعلى سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي (US DOLLAR) USD 434 438 سعر الليرة السورية مقابل اليورو (EURO) EUR 483 488 سعر الليرة السورية مقابل الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) GBP 565 570 سعر الليرة السورية مقابل الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) CAD 330 333 سعر الليرة السورية مقابل الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) DKK 64 65 سعر الليرة السورية مقابل الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) NOK 48 48 سعر الليرة السورية مقابل الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) KWD 1,430 1,444 سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي (SAUDI RIYAL) SAR 116 117 سعر الليرة السورية مقابل الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) JOD 620 626 سعر الليرة السورية مقابل الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) BHD 1,160 1,171 سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) AED 119 121 سعر الليرة السورية مقابل الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) QAR 119 120 سعر الليرة السورية مقابل الريال العماني (OMANI RIAL) OMR 1,131 1,142 سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) EGP 27 28 سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية (TURKISH LIRA) TRY 172 175 سعر الليرة السورية مقابل الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) LYD 730 744

جدول سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية حسب موقع شمرا السوري الخاص بالعملات خلال الأيام السابقة في المصرف المركزي السوري :