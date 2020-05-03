الحطاب: الجامعات الفلسطينية ملزمة بارجاع جزء من الرسوم للطلبة

أكد مسؤول الشؤون التعليمية في إذاعة القدس أ. محمد الحطاب أن الجامعات الفلسطينية مُلزمة بإرجاع جزء من الرسوم الدراسية للطلبة، نظراً لعدم اكتمال الخدمات الجامعية التي كان من المتوقع أن يتلقاها الطالب خلال الفصل الدراسي.

و وفقاً للحطاب، فقد تم الاستناد في ذلك على فتوى شرعية من فضيلة الدكتور سميح حجاج، بأن الطالب دفع رسوم للجامعات مقابل خدمات دراسية، لم تتوفر خلال الفصل الدراسي الحالي.

و أشار الى أن الجامعات وفرت مصروفات تشغيلية كفيلة بإرجاع جزء من رسوم الطلبة، تتمثل في توفير المحروقات والكهرباء والخدمات اللوجستية، ودمج الشعب وتوفير المحاضرين بالساعة وغيرها.

و لفت الحطاب الى أن هذه المبررات تدفع إلى أن يكون هناك التزام ديني ووطني وأدبي، بأن تُعلن الجامعات عن إرجاع جزء من الرسوم الدراسية للطلبة في رصيدهم للفصل المقبل.

و يشار الى أن الجامعات الفلسطينية علقت الدوام لطلبتها، و كذلك تم الغاء الامتحانات للفصل الثاني من العام الدراسي، بسبب حالة الطوارئ التي تشهدها الاراضي الفلسطينية بسبب جائحة كورونا، كوفيد -19 المستجد.