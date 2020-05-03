طريقة صناعة الكريب الحلو والمالح 2020 - وصفة سهلة وبسيطة

يبحث الكثيرون من رواد الحلوى عن طريقة صناعة الكريب الذي يحظى بشهرة كبيرة وواسعة جدًا في العالم وفي العالم العربي، ويعد من أشهر أنواع الحلوى في المطاعم وفي المنازل.

ما هو الكريب 2020؟

يعتبر الكريب واحد من أطباق المطبخ الفرنسي، أحد أهم المطابخ عالميًا، فهو معروف بأطباقه الشهيّة، والمُميّزة، والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، ويُعدّ الكريب من أشهر تلك الأطباق؛ إذ يمتاز بفائدته الصحيّة العالية، وطعمه اللذيذ، وسهولة تحضيره، كما يمكن تناوله كطبق حلو أو مالح.

طريقة صنع الكريب الحلو والمالح

نقدّم لكم في فلسطين اليوم الإخبارية وصفة بسيطة وسريعة التحضير لإعداد الكريب الحلو والكريب الحاذق.

مدّة التحضير 15 دقيقة

الكميّة 3 أشخاص المستوى

سهل إعداد الكريب الحلو المكونات:

نصف كوب من الدقيق. بيضتان. نصف كوب من الحليب. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الزبدة أو من الزيت. طريقة التحضير نضع الحليب، والبيض، والسكّر، والملح في وعاء ونخلط جيداً.

نضيف الطحين تدريجياً إلى المزيج ونخلط حتّى تمتزج جيداً، ونتركه لمدّة نصف ساعة.

نترك الخليط لمدة نصف ساعة، ثمّ نضع الزبدة أو الزيت في مقلاة على نار متوسطة. نضع مقدار مغرفة من خليط الكريب ونضعه في المقلاة، ثمّ نقلّبها حتّى تتحمر.

نكرر هذه العملية إلى أن ينتهي الخليط. نحشو الكريب بشوكولاتة الدهن أو الفواكه المشكّلة حسب الرغبة. إعداد الكريب الحاذق المكونات كوب واحد من الحليب. ثلاث بيضات. ثلاثة أكواب من الدقيق. كوب واحد من الماء. ملعقتان كبيرتان من الزيت. رشة صغيرة من الكمون. ربع ملعقة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير نضع كلاً من: البيض، والدقيق، والحليب، والماء، والملح، والكمون، والفلفل الأسود، والزيت في إبريق الخلاط الكهربائي. نخلط المزيج جيّداً حتّى تمتزج المكوّنات، ثمّ نضع المزيج في وعاءٍ كبير.

نضع كميّة من الزيت أو الزبدة في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثمّ نضع مقدار مغرفة في المقلاة ونقلّبها حتّى تتحمّر.

نكرر العملية إلى أن تنتهي الكمية. نحشو الكريب الحاذق بالدجاج، أو النقانق، أو الجبن، أو البطاطا المقليّة حسب الرغبة. إعداد الكريب الحلو بالمانجو المكوّنات كوب من الحليب السائل. ملعقة كبيرة من السكر. علبة من القشطة. ملعقة من النشا. ملعقتان كبيرتان من الكاكاو. مئة وخمسون غراماً من الكريمة. قطع من المانجو. طريقة التحضير نضع الحليب والبيض، والسكر، والملح في وعاء، ونخلط جيداً.

نضيف الطحين تدريجياً إلى المزيج ونخلط حتّى تمتزج جيداً، ونتركه لمدة نصف ساعة. نضع الزبدة أو الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

نضع مقدار مغرفة من خليط الكريب في المقلاة، ثمّ نقلّبها حتّى تتحمر. نخلط الكريمة بالخلّاط الكهربائي لعدّة دقائق لإعداد الحشوة. نضع الكريمة داخل قمع، ثمّ ندهن الكريب بالكريمة. نحشو الكريب بقطع المانجو، ثمّ نلفّها بشكل أسطواني.

نقطّع الكريب المحشو بشكل مائل، ونزيّنه بالكريمة وقطع المانجو. فيديو الكريب الفرنسي للتعرف على طريقة سهلة لإعداد الكريب الفرنسي بالشوكولاتة شاهد الفيديو.

هذه كانت الطريقة الأنسب والأسرع والابسط لتحضير وصناعة الكريب الحلو والمالح، نتمنى أن يكون مقال اليوم قد قدّم لكم الفائدة، وهناك العديد من الوصفات داخل الموقع، ويتم تجديدها بشكل يومي.