اسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 3-5-2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة في مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة في مقدمتها البنك الأهلي المصري، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.