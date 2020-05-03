داخلية غزة: تخفيف الاجراءات القائمة يحددها التزام المواطنين باجراءات الوقاية

أكد وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، توفيق أبو نعيم، أن تخفيف الاجراءات القائمة في القطاع يحددها مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات، مشيراً الى أن الالتزام هو الفيصل في تحديد طبيعة الإجراءات القادمة، بما يُمكّننا من اتخاذ خطوات على صعيد تخفيف الإجراءات القائمة.

و قال أبو نعيم، خلال لقائه بالوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح، اليوم الأحد: "إنه تم السماح بفتح المطاعم في حدود الإجراءات والشروط التي وضعتها الجهات الحكومية المختصة، والتي تضمن التباعد وعدم الاكتظاظ، واتخاذ تدابير الوقاية والسلامة".

و أضاف: "إننا نريد أن نصل لثقافة ارتداء الكمامة والتباعد لدى جميع المواطنين في جميع المرافق العامة والخاصة، لكننا لم نصل حتى اللحظة إلى هذه الحالة".

و تابع ابو نعيم قائلاً: "نستشعر الخطر الكبير من فيروس "كورونا" في حال وقوع إصابة واحدة داخل القطاع؛ لأنها تعنى سرعة انتشار العدوى في ظل حالة الكثافة السكانية في غزة، لذلك علينا رفع مستوى الاحتياط والوقاية".

وشدد على أن عدم وجود إصابات بوباء "كوفيد-19" داخل القطاع لا يعني أن نتراخى أو نتساهل في الإجراءات الوقائية.