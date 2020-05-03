دعاء اليوم العاشر من رمضان 2020

هناك مجموعة من الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، والتي ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبي "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان : عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي‏ مِنَ‏ الْمُتَوَكِّلِينَ‏ عَلَيْكَ‏، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ". ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ شيء".