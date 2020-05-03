"سرايا القدس" وألوية الناصر بالوسطى تنفذان حملة "إفطار صائم"

نفذت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في لواء الوسطى، حملة إفطار للصائم وذلك في إطار التجسيد الحقيقي لمعنى الوحدة الوطنية في صفوف المقاومة المسلحة في كل يوم وكل حين لتثبت للعالم أجمع أن مقاومة فلسطين واحدة موحدة.

وقد شاركت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين بحملة إفطار الصائم في محافظة الوسطى مع آذان المغرب وعند الإفطار، حيث تم توزيع الماء والتمر على المواطنين والسائقين في ظاهرة وحدوية تجسدت في ميدان المعركة واليوم تتجسد في أضخم عمل اجتماعي لأبناء شعبنا الصامد المرابط .

يُشار إلى أنه منذ بداية شهر رمضان تقوم عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية بتوزيع الماء والتمر على الصائمين عند آذان المغرب في مناطق متفرقة من قطاع غزة .

و مشروع "إفطار الصائم" يأتي من باب الحث على أجر إفطار الصائم في شهر رمضان المبارك، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والإخاء ومد يد العون ومساعدة المواطنين قبيل الإفطار.

































