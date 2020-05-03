روسيا تُسجل لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة "بكورونا"

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في روسيا اليوم الأحد 3/5/2020 خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 134687.

ويمثل هذا الرقم قفزة قياسية رابعة على التوالي في حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد، بعد تسجيل 9623 إصابة يوم أمس السبت.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 85 من مناطق البلاد، ولكن معظمها في العاصمة موسكو (5948 إصابة) ومقاطعتها 822.