من هو غيث الاماراتي.. شاهد اجمل مقطع في الحلقة 10 من برنامج قلبي اطمأن

استطاع برنامج قلبي اطمأن أن يحصد الكثير من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي في موسم رمضان 2020، لكونه من البرامج التي تحث على فعل الخير والمبادرة والإحسان وبذل العطاء.

وتقوم فكرة البرنامج الذي وصل للحلقة العاشرة 10 على تقديم مساعدات من قبل الهلال الأحمر الاماراتي لفئات محتاجة، وتعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

ويحاول مقدم البرنامج غيث الاماراتي أن يرسم البسمة على شفاه المحرومين والفقراء والمحتاجين، ويختار قصصه بعناية كبيرة من بين جميع الدول العربية.

وحقق البرنامج منذ أول موسم له عام 2018 حتى الموسم الثالث في 2020 نسب مشاهدة وتفاعل عالي جدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعرض على مواقع التواصل الاجتماعي كما يعرض على قناة نور دبي وقناة MBC1 وقناة أبوظبي.

ويَعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية يعمل شاب الإمارات العربية المتحدة يُسمى "غيث" على مساعدتها في بلدانٍ مختلفة مثل الأردن ومصر والعراق وسوريا وأوغندا وغيرها.

شاهد قلبي اطمأن الحلقة 10

تتراوح مدة الحلقة الواحدة ما بين 8-15 دقيقة، حيثُ يُقدم البرنامج 30 حالة إنسانية في رمضان من كل عام.

عُرض منه 3 مواسم حتى رمضان 2020، وكان هُناك موسم قصير يُسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات عُرضت في نوفمبر 2019.

ويتعمد مُقدمو البرنامج على جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة.

موعد عرض برنامج غيث ٢٠٢٠

يعد هذا من البرامج التي حظيت على عدد كبير من المتابعين كونه يتماشى مع الظروف الإجتماعية التي يمر بها الشعب العربي، أصبح هذا البرنامج ضمن عدد كبير من البرامج المشهورة التي تٌخاطب الجوانب التي يشعر الإنسان عند الحديث بها بالراحة النفسية كونها تختص بجانب إنساني مُهم

يتم العمل على بث هذا المسلسل عبر قنوات أبو ظبي الإماراتية بتوقيت الرابعة والنصف بتوقيت مصر

الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

السادسة بتوقيت دول الإمارات.

وتساءل الكثيرون عن من هو غيث الاماراتي الذي استطاع ان يأسر قلوب الناس في الوطن العربي، من خلال أسلوبه اللبق في تقديم المساعدات للناس الفقيرة والمحتاجة.

من هو غيث الإماراتي, حيث أصبح هذا السؤال هو من أكثر الأسئلة التي تتداول عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن عرض برنامط قلبي اطمأن والذي يقدمه هذا الشاب الذي يطلق عليه اسم غيث ؛ حيث يقوم الشاب غيث بالتجول في جميع أنحاء العالم ويبحث عن الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدة، ويقوم غيث بمعرفة ما هو الشيء الذي ينقصهم ويقدم لهم المساعدة ، ولكن التساؤل أصبح كثيرا ً حول معرفة شخصية غيث ومن يكون ، وذلك لأن غيث لا يعرض نفسه على الشاشة ، فهو لم يظهر وجهه طوال حلقات البرنامج ، لذا أصبح الفضول كبير لذا الناس لمعرفة من هو غيث الإماراتي ومن يكون .

من هو غيث الاماراتي ؟

غيث هو شاب ذو جنسية إماراتية ولا يوجد معلومات واضحة أكثر عنه ، فهو يخفي شخصيته ولا يعلم بها أحد ، وهو يعتبر أحد طاقم عمل برنامج قلبي اطمأن والذي عرض لأول مرة في 13 مايو عام 2018 م ، وحقق هذا البرنامج نسبة مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا ً على اليوتيوب حيث يحقق ملايين المشاهدات ، ويعرض هذا البرنامج على قناة 1 MBC الفضائية وكما أنه يعرض أيضا ً على قناة أبو ظبي ويعؤض على قناة نور دبي ، وهو يعرض حلقات جديدة يوميا ً في شهر رمضان المبارك .

شاهد: اجمل مقطع في الحلقة 10 من برنامج قلبي أطمأن (سيتم رفع المقطع ريثما يبدأ عرض الحلقة على قناة قلبي أطمأن)