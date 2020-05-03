يشكل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 3-5-2020، ابرز أولويات السوريين، لاسيما في ظل الاحداث والأزمات التي تعيشها سورية، على جميع الأصعدة، وخاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يشار إلى ان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار له سعرين مختلفين عن بعضهما البعض وهو سعر السوق السوداء وسعر المصرف المركزي، وهو الذي يحدد السعر الرسمي في البلاد.

وتنشط السوق السوداء بين تجار العملات والصرافين بسبب شح الدولار في البلاد، وبسبب قرار الرئيس السوري منع تداول الدولار في البلاد، في رده على العدوان المستمر والمباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختلف سعر السوق السوداء عن سعر المصرف المركزي بشكل كبير جدًا وقد يصل إلى سعر خيالي جدًا كما حصل في الأشهر الماضية.

وتعاني الليرة السورية بشكل كبير جدًا نتيجة الأزمة التي تعانيها الدول السورية بسبب الحرب المشتعلة منذ عام 2011.

وتسببت الحرب بخفض قيمة الليرة السورية مقابل كافة العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي وصل سعر الصرف في بعض الأسابيع إلى الفي ليرة مقابل الدولار.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت

وفي هذه المقالة سنطلعكم قراؤنا الأعزاء على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاحد 3-5-2020 في المصرف المركزي والسوق السوداء.

كما سنقدم لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والدولار في المصرف المركزي السوري وسعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في اسعار التدوال العالمية.

ويختلف سعر الصرف في سوريا من مدينة إلى أخرى كما أنه يختلف من تاجر إلى أخر في وقت لا يمكن ان تسيطر فيه الحكومة على عملية الصرف بشكل محكم.

والسبب في عدم قدرة الدولة السورية في التحكم على سعر الصرف هو الحرب في سوريا وتدمير البنية التحتية لشبكة الاتصال والتواصل.

ومنذ اندلاع الحرب في الدولة السورية ارتفعت أسعار الليرة بشكل كبير جدًا وتأثرت فيها الأسواق السورية نظراً للارتفاع في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

سنحاول في هذه المقالة نشر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاحد 3-5-2020 اضافة إلى بعض العملات الاجنبية مقابل الليرة.

وجاءت اسعار الليرة مقابل العملات الأجنبية الأخرى اليوم السبت على النحو التالي:

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي

1 دولار أمريكي = 513.471 ليرة سورية

10 دولار أمريكي = 5,132.50 ليرة سورية

100 دولار أمريكي = 51,324.98 ليرة سورية

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو الاوروبي

1 يورو أوروبي = 563.196 ليرة سورية

10 يورو أوروبي = 5,631.96 ليرة سورية

100 يورو أوروبي = 56,310.92 ليرة سورية

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية

1 ليرة تركية = 73.2261 ليرة سورية

10 ليرة تركية = 732.261 ليرة سورية

100 ليرة تركية = 7,322.61 ليرة سورية

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة اللبنانية

1 ليرة سورية = 2.93852 ليرة لبنانية

10 ليرة سورية = 29.3852 ليرة لبنانية

سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الليرة السورية

1 درهم اماراتي = 139.692 ليرة سورية

سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية

1 ريال سعودي = 136.917 ليرة سورية

اليكم جدول سعر الليرة السورية مقابل العملات الاخرى الاسبوع الماضي وجاءت على النحو التالي:







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وتشهد سوريا احداثاً دراماتيكية ميدانية وسياسية منذ عام 2012، ا أدى الى تدهور الليرة السورية بشكل كبير، وأصاب أسعارها بتذبذب حاد.