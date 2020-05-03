البريم : تحية للصحفيين وعلى رأسهم الشهداء والاسرى في يومهم

وجه المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أ. مصعب البريم في اليوم العالمي لحرية الصحافة التحية لكل العاملين في درب الحقيقة من صحفيين واعلاميين وعلى رأسهم الصحفيين الأسرى والشهداء الذين قدموا أرواحهم وأعمارهم وجندوا وقتهم وجهدهم خدمة لقضيتهم العادلة وإنصافا لمظلومية شعبهم.

وأكد البريم ان التاريخ سليفظ كل الذين اختاروا أن يوظفوا الصحافة والرأي العام والإعلام في خدمة للاحتلال والمستعمرين ولمشروع التطبيع مع العدو الصهيوني وأعداء الأمة وسيسجل اسمائهم في قوائم العار والخيانة.

وعبر البريم عن أمتنانه لكل رأي حر وصحافة عربية وإسلامية عالمية اختارت أن تقف في وجه المحتل وأن تنصف أصحاب الحق والمظلومين في كل مكان.

