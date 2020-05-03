داعش يزيد هجماته مستغلاً كورونا

بعد أيام من تفجيرات متتالية في العراق ، ينفذها عناصر داعش خلال شهر رمضان كانت هي الأولى الشرسة لم تشهدها البلاد منذ أشهر، فيما كان الهجوم الثاني من بين الهجمات الأكثر تعقيدًا منذ هزيمة التنظيم عام 2017.

خبراء بأن ما يحدث دليل على أن الجماعة الإرهابية تستغل الحكومات المنشغلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والانزلاق الاقتصادي الذي تلاه.

ويضاعف الفيروس مخاوف طويلة الأمد بين خبراء أمنيين والأمم المتحدة بأن التنظيم سيعاود الظهور بعد إسقاط "دولتهم المزعومة"، التي كانت تضم في السابق ثلث العراق وسوريا.

وفي العراق، يستغل المسلحون أيضًا الثغرات الأمنية في وقت النزاع الإقليمي المستمر، وخفض عدد القوات الأمريكية.

وقال قوباد طالباني، نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق، "هذا تهديد حقيقي. إنهم يحشدوننا ويقتلوننا في الشمال، وسيبدأون في ضرب بغداد قريبا".

ووأضاف أن التنظيم يستفيد من "الفجوة" بين القوات الكردية، والقوات المسلحة الفيدرالية بسبب الاقتتال السياسي.

من جانبه، قال مرفان قامشلو، المتحدث العسكري باسم قوات سوريا الديمقراطية الكردية إن الشرطة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد أصبحت هدفًا أكثر وضوحًا لتنظيم داعش أثناء قيامها بدوريات في الشوارع لتنفيذ إجراءات مكافحة الفيروس.

وتقول تقارير استخباراتية إن عدد مقاتلي داعش في العراق يتراوح بين 2500 و3000 مسلح، وفقا لما ذكرت وكالة "اسوشييتد برس".