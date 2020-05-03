سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 3-5-2020 – أسعار جميع عيارات الذهب

اضحى سعر الذهب في البحرين اليوم الأحد 3 مايو 2020م ، من أهم القضايا التي تشغل بال المواطنين البحرينيين، لاسيما بعد حالة التذبذب التي شهدتها أسواق الذهب في الآونة الأخيرة.

ويبحث البحرينيون عن أسعار جرام عيار 21، وسعر جرام عيار 18، وسعر جرام عيار 24، وسعر أوقية الذهب، وسعر الأوقية عالمياً بالدولار الأمريكي.

وشهدت الأسواق البحرينية في الآونة الأخيرة اهتزازات سوقية كبيرة، أدت لخسائر كبيرة لدى بعض التجار، بينما استفاد كثير من التجار، على اثر تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي تسبب باهتزازات اقتصادية كبيرة.

ونرصد لكم في السطور القليلة القادمة سعر الذهب في البحرين، والذي جاء كالتالي:

جاء سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 3 مايو 2020م بالدينار الحريني والدولار الأمريكي