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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تذبذب أسعار الذهب في الكويت.. طالع سعر الذهب بجميع العيارات

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 11:21 - 03 مايو 2020
سعر الذهب في الكويت اليو الاحد 3 - 5- 2020 سعر الذهب في الكويت اليو الاحد 3 - 5- 2020
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اضحى سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 3 مايو 2020م ، الشغل الشاغل للكويتيين، لاسيما بعد حالة التذبذب التي شهدتها أسواق الذهب في الآونة الأخيرة.

ويبحث الكويتيون عن أسعار جرام عيار 21، وسعر جرام عيار 18، وسعر جرام عيار 24، وسعر أوقية الذهب، وسعر الأوقية عالمياً بالدولار الأمريكي.

وشهدت الأسواق الكويتية في الآونة الأخيرة اهتزازات سوقية كبيرة، أدت لخسائر كبيرة لدى بعض التجار، بينما استفاد كثير من التجار.

ونرصد لكم في السطور القليلة القادمة سعر الذهب في الكويت، والذي جاء كالتالي:

جاء سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 3 مايو 2020م بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي

سعر جرام عيار 24 (دينار كويتي)

16.94 دينار كويتي.

 

سعر جرام 24 (دولار امريكي)

54.77 دولار .

 

سعر جرام عيار 21  (الدينار الكويتي)

14.83 دينار كويتي

          سعر جرام 21 بـ الدولار

47.92 دولار أمريكي.

 

سعر جرام عيار 18

12.71 دينار كويتي

سعر جرام 18 بـ الدولار

41.08 دولار أمريكي

 

سعر الجنيه الذهب

118.60  دينار كويتي

سعر الجنيه الذهب بـ الدولار

383.39 دولار أمريكي

 

سعر الأوقية بالدولار الأمريكي (الاونصة)

1701 $.

 
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