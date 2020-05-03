تذبذب أسعار الذهب في الكويت.. طالع سعر الذهب بجميع العيارات

اضحى سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 3 مايو 2020م ، الشغل الشاغل للكويتيين، لاسيما بعد حالة التذبذب التي شهدتها أسواق الذهب في الآونة الأخيرة.

ويبحث الكويتيون عن أسعار جرام عيار 21، وسعر جرام عيار 18، وسعر جرام عيار 24، وسعر أوقية الذهب، وسعر الأوقية عالمياً بالدولار الأمريكي.

وشهدت الأسواق الكويتية في الآونة الأخيرة اهتزازات سوقية كبيرة، أدت لخسائر كبيرة لدى بعض التجار، بينما استفاد كثير من التجار.

ونرصد لكم في السطور القليلة القادمة سعر الذهب في الكويت، والذي جاء كالتالي:

جاء سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 3 مايو 2020م بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي