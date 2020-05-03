معروف يشيد بأداء الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة الرواية والدعاية الإسرائيلية

توجه مدير المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بالتحية من جموع الاعلاميين الفلسطينيين، تقديرا لما يلاقونه في خدمة صاحبة الجلالة، وعرفانًا بدورهم الوطني في تثبيت حضور الرواية الفلسطينية ودحض دعاوى الاحتلال، رغم ما يعانوه جراء الاحتلال من جرائم واعتداءات متواصلة.

واستذكر معروف في رسالة له في يوم الصحفيين وصلت "فلسطين اليوم" نسخة عنها العشرات من شهداء البيت الصحفي الفلسطيني، وندعو لهم بالرحمة والقبول ولأهلهم بجميل الصبر، ونبرق تمنياتنا القلبية لمئات الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل والمعافاة التامة، وللأسرى من الصحفيين بالفرج القريب والتحرر من المعتقلات.

وحث معروف في رسالته على ضرورة الحفاظ على حرية الكلمة والرأي والنقاش الحر المنضبط بالنزاهة والموضوعية وأصول العمل المهني، وإذا كان صحفيو العالم يفخرون بانتمائهم لهذه المهنة السامية، فإن الصحفي الفلسطيني يضيف إلى هذا الفخر شرف الانتماء إلى قضيته الوطنية العادلة.

وأضاف معروف: "نحن اليوم أحوج ما نكون للصحفي الملتزم، الصحفي الذي يتمتع بالموضوعية ويتسلح بالمصداقية، ويؤمن أن الكلمة مسئولية أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب، فنحن كإعلاميين لا نملك في واقع كالذي نحياه ممارسة لغو القول، لا نملك ترف المبالغة، ولا التهويل ولا التضخيم، ولا التمجيد حتى".

وتابع: "بقدر ما نؤكد دائما على حق الصحفي الفلسطيني بممارسة مهنية خالية من أشكال التضييق أو الانتهاك، فإننا نجد من الضروري أن يتحلى الصحفي بالعمل وفق القانون والقيم والأخلاق المهنية والمجتمعية المُتعارف عليها، ووفق المسئولية الاجتماعية والوطنية التي تُعد السياج الذي يحميه، ونجدد التزامنا بالدفاع عن الصحفي والوقوف الى جانبه، والسعي الحثيث لتوفير بيئة العمل المناسبة".