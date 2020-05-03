الشهيد «شفيق عبد الغني».. قائدٌ أذاق العدو الويلات

أنتم أيها الشهداء البواسل والفرسان الأطهار سرنا.. وأنتم فرحنا الآن..أيها الشهداء ترحلون عنا ولا ندري من سيرحل بعدكم.. فدمنا مفتوح على كل الجبهات.. فها هو العدو يلاحقنا واحداً تلو الآخر في شوارع وأزقة وكهوف وطننا المبارك.. ها هو يفتش ما بين جلدنا ولحمنا بحثاً عن مقاوم.. وها هو يختال مغروراً في أرضنا وسمائنا وبحرنا، فليس من عوائق تمنعه من الوصول لمخادع نومنا من المحيط إلى الخليج.. ولكن نطمئنكم أننا سنبقى نقاوم ولن ننكسر ..إنها روح الإسلام التي لن تنكسر.. روح الإسلام الخالدة.

في مثل هذا اليوم وقبل 15 عاماً ودعت جماهير الشعب الفلسطيني الشهيد القائد شفيق عوني عبد الغني، بعد أن أذاق العدو الويلات وجرعهم كأس المنون عبر تخطيطه لسلسلة من العمليات التي أدت لمقتل وإصابة عشرات الصهاينة.

ميلاد قائد

ولد الشهيد القائد شفيق عوني مصطفى عبد الغني (أبو فؤاد) في تاريخ 12-5-1967م ببلدة صيدا بمدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة, وترعرع شهيدنا في أسرة ملتزمة مجاهدة تعرف واجبها نحو دينها ووطنها, تــزوج في العــام 1996م ورزقــه اللــه ثلاثة أولاد وبنت واحدة.

تلقــى شــهيدنا القائد شــفيق تعليمــه الأســاسي في مدرســة ذكــور صيــدا وحصــل عــى شــهادة الثانويــة، عمــل في الزراعــة وفي مهنــة البنــاء. وفي بدايــة الانتفاضــة الأولى كان مــن أوائــل الذيــن شــاركوا في إشــعال شرارتهــا في صيــدا حيــث كان لــه دور مميــز في مقارعــة جنــود العــدو المغتصــب.

تواقاً للشهادة

تميــز شــهيدنا المجاهــد شــفيق بأخلاقــه الحميــدة وصفاتــه النبيلــة وبتواضعــه وبســاطته، وميزتــه شــخصية اجتماعيــة أحبهــا الجميــع، وهــو مــن المواظبــين عــى صـلاة الجماعــة في المســجد ومــن الملازمــين لحلقــات الذكــر وتــلاوة القــرآن الكريــم، كذلــك هــو مكـثر للصيــام والقيــام، يتذلــل إلى اللــه عــز وجــل شــوقاً للشــهادة في ســبيله، وتأثــر جــداً باستشــهاد قــادة سرايــا القــدس في الضفــة المحتلــة الذيــن ســبقوه في الشــهادة.

عــرف شــهيدنا القائد شــفيق بشــجاعته وإقدامــه وشــخصيته الحديديــة التــي لا تلــين ولا تتراجــع عــن خيــار الجهــاد والمقاومــة مــما جعلــه أحــد قــادة سرايــا القــدس في محافظــة طولكــرم.

كانــت هوايــات الشــهيد القائد شــفيق الســباحة وكــرة القــدم والطائــرة وقــد شــارك في مباريــات ودوريــات عــدة لكــرة الطائــرة حصــل منهــا عــى الميداليــة الذهبيــة في كثيـر مــن المباريــات، كــما كان يهــوى غنــاء الأبيــات الشــعرية بصوتــه المميــز والجميــل حيــث قــام شــهيدنا القائد برثــاء أخيــه الشــهيد القائد أنــور عبــد الغنــي والــذي استشــهد بتاريخ 15-2-2002م.

سجل الشرف الجهادي

اعتقــل الشــهيد القائــد شــفيق عبد الغني أربــع مــرات خــلال الانتفاضــة الأولى خــلال مشــاركته في فعاليــات الانتفاضــة المباركــة، وأصيــب خمــس إصابــات أربــع منهــا في الانتفاضــة الأولى والخامســة كانــت قبــل عامــين مــن استشــهاده في اشــتباك مســلح بينــه وبــين جنود الاحتلال الصهيوني في جبــال كفــر راعــي وكانــت جميــع إصاباتــه بــين المتوســطة والخطيـرة.

امتشــق شــهيدنا المقــدام شــفيق ســلاح الــشر ف والمقاومــة بعــد انضمامــه إلى سرايــا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســلامي عــن طريــق أخيــه الشــهيد القائد أنــور عبــد الغنــي، وشــارك في العديــد مــن العمليــات مــع إخوانــه أمثــال الشــهيد المجاهــد أحمــد عجــاج وأخيــه الشــهيد القائد أنــور عبــد الغنــي والشــهيد المجاهــد زاهــر الأشــقر.

يعــد الشــهيد شــفيق عبد الغني أحــد قادة سرايــا القــدس في مدينــة طولكــرم بالضفــة المحتلــة، وتميــز بحنكتــه العســكرية وهــو مــن المخططــين للعديــد مــن العمليــات الجهاديــة التــي نفذتهــا السر ايــا ضــد العــدو الصهيــوني مــن بينهــا عمليــات إطــلاق نــار وتفجير عبــوات ناســفة واشــتباكات مســلحة مــع قــوات الاحتــلال الصهيــوني.

ومــن أبــرز العمليات التــي قــام بهــا الشــهيد القائــد شــفيق عبد الغني:

عمليــة قتــل جنــدي صهيــوني في باقــة الشرقيــة عام 2001م.

عمليــة قتــل مســتوطن عــى مفــرق بلــدة قفــين عــام 2001م.

عمليــة إطــلاق نــار عــى حافلــة مســتوطنين وتفجير عبــوة ناســفة في جيــب عســكري في عــام 2001م.

تنفيــذ عــدة عمليــات إطــلاق نــار عــى حاجــز باقــة الشرقيــة وفي صيدا وعلار ووقــوع إصابــات مبــاشرة.

كما يســجل للشــهيد القائــد شــفيق مســئوليته المبــاشرة عــن عمليــة مقتــل مســئول أمــن مســتوطنة حرميــش وجنــدي مــن حــرس الحــدود عــى طريــق باقــة الشرقيــة في عــام 2003م.

شارك في عملية الرد على استشهاد المجاهد: زاهر الأشقر على طريق مستوطنة حرميش مفترق قفين.

إطلاق نار على سيارة مستوطنين على طريق يعبد وقتل صهيونية عام 2003م.

يعد الشهيد القائد شفيق عبد الغني المســئول المبــاشر عــن عمليــة "ملهى ستايج" بمدينة تــل الربيــع المحتلة التــي قــام بتنفيذهــا الاستشــهادي عبــد اللــه بــدران وقتــل فيهــا خمســة صهاينــة أربعــة مــن بينهــم يعملــون في وحــدة المظليــين وأحدهــم ضابــط في جهــاز المخابــرات الصهيونيــة وإصابة 50 آخرين، وذلــك بتاريــخ 25-2-2005م.

موعد مع الشهادة

بعد عملية تل الربيع الاستشهادية كثفت المخابرات الصهيونية عملياتها في صيدا والشعراوية بحثاً عن الشهيد القائد شفيق عبد الغني وكذلك المخابرات الفلسطينية التي لاحقته بناء على طلب من حكومة العدو.

وفي ليلة الثاني من شهر مايو لعام 2005م، توغلت عشرات الآليات الصهيونية في بلدة صيدا وحاصرت المكان الذي يتحصن فيه الشهيد القائد شفيق عوني عبد الغني في جبال صيدا, فاشتبك معهم وخاض معركة ضروساً أدت إلى مقتل جندي صهيوني وإصابة أخر بجراح حسب اعتراف العدو, واستمر الاشتباك المسلح لحين ارتقاء شهيدنا شفيق إلى العلا بعد رحلة جهادية مشرفة مكللة بالعطاء والجود في سبيل الله عز وجل.