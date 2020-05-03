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بدء دخول 1600 فلسطيني عالق في الاردن على مدار عدة أيام

  • فلسطين اليوم - الاردن
  • 10:17 - 03 مايو 2020
معبر الكرامة معبر الكرامة
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بدء اليوم الاحد 3/5/2020 ، دخول 1600 مواطن عالق في الاردن على مدار عدة أيام على ان يتم إدخال 500 مواطن كل يوم .

وبدأت الطواقم العاملة في معبر الكرامة صباح اليوم الاحد الاستعداد لاستقبال اول مجموعة من المواطنين العالقين في الاردن منذ اغلاق المعابر نتيجة جائحة كورونا .

الجهات الرسمية اعلنت عن الترتيبات حيث سيتم بدء دخول العالقين الفلسطينيين بقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 مواطن عالق لكل يوم".

ويشار الى ان محمد اشتية رئيس الوزراء قال في وقت سابقٍ أنه يجري الترتيب لعودة ألف و600 عالق في الأردن. ،كما أوضحت الخارجية أنه سيتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم قبل انتقالهم لمحافظاتهم.

وأغلقت الحدود الفلسطينية الأردنية منذ إعلان حالة الطوارئ قبل نحو شهر، لمواجهة جائحة فيروس "كورونا".

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