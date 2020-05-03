1400 امريكي توفوا خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية الـ1400 شخص خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقاً لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز.

وقالت جامعة جونز هوبكنز في بيان صحفي: " خلال هذه الفترة من الوقت ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بـ1435 وفاة جديدة"​​​.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أوائل شهر فبراير، الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت أكثر من 67 ألف وفاة، وأكثر من مليون و160 ألف إصابة.

وفي وقت سابق، سمحت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (FDA) باستخدام عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض إيبولا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا في حالات الطوارئ.

ويعني ذلك أنه بات بالإمكان منح الدواء المضاد للفيروسات للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفى مع أعراض "كوفيد - 19" الحادة.

لكن منح "إدارة الغذاء والدواء" التفويض باستخدام الدواء في حالات الطوارئ لا يعني نيله موافقة رسمية، إذ يتطلب ذلك مراجعة على مستوى أعلى.