وفيات الولايات المتحدة جراء كورونا ترتفع لـ 67 ألف حالة بعد تسجيل 1400 بالامس

أكدت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد 3/5/2020 ، عن تسجيل 1400 حالة وفاة في الولايات المتحدة الامركيو أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ1400 شخص خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وقالت الجامعة في بيان لها: " خلال هذه الفترة من الوقت ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بـ1435 وفاة جديدة"​​​.

ويشار الى ان الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 67 ألف وفاة، وأكثر من مليون و160 ألف إصابة.

و سمحت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية (FDA) باستخدام عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض إيبولا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا في حالات الطوارئ.

ويعني ذلك أنه بات بالإمكان منح الدواء المضاد للفيروسات للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفى مع أعراض "كوفيد - 19" الحادة.