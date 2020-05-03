مهجة القدس: الأسيران وجيه خليل وأنور العصا يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد وجيه جلال وجيه خليل (38 عاماً) من بلدة عتيل قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 03/05/2006م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن المؤبد مدى الحياة (17) مرة بالإضافة إلى 50 عاماً، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للسرايا أدت لمقتل جنود صهاينة.

جدير بالذكر أن الأسير وجيه خليل ولد بتاريخ 12/07/1982م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون. وأضافت المؤسسة أن الأسير المجاهد أنور محمد مسعود العصا (50 عاماً) من بلدة العبيدية بمدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة؛ أنهى ثلاثة عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 03/05/2007م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (18عاماً)؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وانضمامه لخلية عسكرية تابعة للحركة والمشاركة في عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الصهيوني. جدير بالذكر أن الأسير أنور العصا ولد بتاريخ 09/10/1970م، وهو متزوج، ولديه اثنان من الأبناء، ويقبع حالياً في سجن رامون. الدائرة الإعلامية 03/05/2020.