وزير العمل: 14500 عامل يغادرون للعمل في "اسرائيل" فجراً وفق إجراءات مشددة

أكد الدكتور نصري ابو جيش وزير العمل الفلسطيني اليوم الاحد 3/5/2020 ، بدء مغادرة 14500 عامل في الضفة للعمل في "اسرائيل" ، مشيراً ان الاجهزة الحكومية تستعد منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية لتسهيل مغادرة العمال وفقا لإجراءات وقائية .

وقال الوزير ابو جيش خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه كان يفترض ان يتم اليوم الاحد مغادرة 39 الف عامل الا انه تم تقسيمهم على عدة أيام على ان يتم اليوم إدخال 300 عامل كل ساعة عبر المعابر المنتشرة مع الاحتلال .

وبين الوزير انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية مع العمال ، وتم تسجيل أرقام هواتفهم حتى يتم التواصل معهم بعد وصولهم للجانب الاسرائيلي ، ومتابعة الاجراءات الوقائية التي تم الاتفاق بها مع الجانب "الاسرائيلي" ، ومتابعة اجراءات الفحوصات المخبرية كل 5 أيام للعمال من قبل الجانب الاسرائيلي، بالاضافة الى عدم السماح للعمال بالحركة .

وتابع ابو جيش ان الاحتلال يمنع منذ الصباح كل العمال الذين لم يحصلوا على تصاريح الكترونية من الدخول ، مطالباً بضرورة ان يقوم الاحتلال بإغلاق الفتحات المتواجدة في الجدار التي تسمح بتسلل عدد من العمال .

وبشأن المساعدة التي سيتم صرفها للعمال المتضررين من الاجراءات التي تم فرضها لمكافحة فيروس كورونا ن أوضح ابو جيش انه تم اغلاق عمليات التسجيل في المحافظات الشمالية والجنوبية ، مشيراً الى انه سيبدأ اليوم فرز الاسماء على ان يتم الصرف خلال 10 أيام بعد اختيار الاسماء وفقا لمعايير دقيقة.