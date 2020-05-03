إصابتان جديدتان بفيروس كورونا بحي الطور يرفع إجمالي المصابين في القدس لـ169

أكد عضو لجنة الطوارئ في القدس منير الغول اليوم الاحد 3/5/2020 عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بحي الطور بالقدس المحتلة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ليرفع عدد الاصابات في القدس لـ169 حالة .

وقال الغول خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم "ان الاصابات في القدس رفعت إجمالي الاصابات منذ ظهور الفيروس لـ169 ، في حين تم تسجيل 54 حالة تعافي بين المرضى ، وحالتي وفاة .

وبين الغول ان 110 من المصابين بفيروس كورونا متواجديدن في منازلهم ، والباقي في المشافي "الاسرائيلية"، مشيراُ الى ان وزارة الصحة "الاسرائيلية" هي التي تتابع عملية الحجر داخل المنازل.

وبين ان الفيروس في القدس لم ينته، كونه دخل المرحلة الثانية من مراحل فيروس كوروتا .