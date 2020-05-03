طقس فلسطين اليوم الأحد 3/5/2020: الحرارة مرتفعة

يكون طقس فلسطين اليوم الأحد 3/5/2020، ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل و تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق حتى الساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.