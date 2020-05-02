يبحث الجمهور بشكل كبير على تردد قناة اليرموك 2020 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، حيث يبحث الآلاف من عشاق المسلسل التاريخي الشهير مسلسل قيامة عثمان عن الحلقة 19 التاسعة عشر من مسلسل قيامة عثمان التي يقدمها تردد قناة اليرموك عبر شاشاتها.

واستطاعت قناة اليرموك العمل على جذب انتباه المشاهدين إليها من خلال عرضها للمسلسل التاريخي التركي مسلسل قيامة عثمان الذي يحظى بمتابعة عالية من قبل الأتراك وكذلك الأوساط العربية.

قناة اليرموك هي قناة أردنية تأسست عام 2012 وتبث محتواها من المملكة الأردنية الهاشمية ، ومنذ إنشائها تسعى لتقديم برامج متميزة ومحتوى تلفزيوني جذاب حتى تمكنت من اكتساب شهرة كبيرة وتفوق ملحوظ في وقت قصير.

و كانت قناة اليرموك مهتمة بعد العديد من البرامج الحوارية التي ترصد واقع الشارع الأردني ، وتهتم بنقل الحقيقة بمصداقية وشفافية واضحة ، وكذلك الاهتمام بالتعامل مع الأخبار العربية والدولية في المجالات السياسية والاقتصادية المختلفة التي تهم الأمر عربي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة اليرموك

العرض الأول: الخميس عند الساعة 20:00 بتوقيت الأردن والقاهرة

العرض الثاني : الجمــعة عند الساعة 13:00 بتوقيت الأردن والقاهرة

تردد قناة اليرموك العارضة لمسلسل المؤسس عثمان غازي على النايل سات

يمكنك متابعة قناة اليرموك الفضائية عبر قمر نايل سات مجانًا بدون اشتراك شهري ، حيث يعمل هذا التردد بتقنية HD دون تدخل أو انقطاع في البث ونقل الأقمار الصناعية

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

تردد قناة اليرموك