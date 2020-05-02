تراويح بثلاثة مصلين في مسجد بالقاهرة

قررت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم السبت، السماح بإقامة صلاة العشاء والتراويح في مسجد عمرو بن العاص بوسط القاهرة، لكن بحضور إمام و3 مصلين فقط.

وتعد الخطوة الأولى من نوعها، منذ 21 مارس/آذار الماضي، عندما علقت الوزارة صلوات الجماعة والجمع بالمساجد، مع الاكتفاء برفع الأذان، ضمن تدابير مكافحة "كورونا".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "بمناسبة اقتراب العشر الأواخر من (شهر) رمضان، قررت بث صلاة العشاء والتراويح لكبار القراء إذاعيا بحضور الإمام و3 من المصلين فقط بمسجد عمرو بن العاص".

وأضافت: "سيبدأ ذلك من الأحد، عبر إذاعة القرآن الكريم، مع غلق جميع أبواب المسجد، وعدم تشغيل أية مكبرات صوت خارجية، مع الالتزام بتعليق الجمع والجماعات في جميع المساجد".

ووفق أحدث حصيلة، سجلت مصر، 5 آلاف و895 إصابة بكورونا، بينها 406 وفيات، و1460 متعافيا.