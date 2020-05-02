يبحث الكثيرون عن طريقة الاستعلام عن خطوات صلاحية الإقامة برقم الاقامة وطريقة تجديد الإقامة ومعرفة تاريخ انتهائها عبر منصة أبشر الجوازات.

ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الطريقة التفصيلية للاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية 1441.

ويتم البحث على خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة، للوافدين من قبل المقيمين للعمل في المملكة العربية السعودية، الذين يصل عددهم في المملكة إلى حوالي 12 مليون وافد، من جنسيات عدة.

حيث يتم منح الاقامة لكل مقيم بالمملكة العربية السعودية للعمل ومن يرغب في الاقامة الدائمة بالسعودية ، ويتم الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة لمعرفة رسوم التجديد ووقت التجديد ليتجنب الوافد الغرامات التي تحدث اثناء التأخير عن التجديد ودفع رسوم الاقامة .

شروط تجديد الإقامة لوافد أو مقيم

وضعت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط والضوابط من أجل تسير عملية التجديد بشكل منظم، ومن هذه الشروط:

التأكد من سداد كافة رسوم التجديد الخاصة بالتجديد التأكد من سداد كافة رسوم تأخير التجديد إن وجدت تواجد صورة وبصمة للعامل أو أفراد الأسرة من تجاوز سنهم 15 عام لدى مؤسسة الجوازات التأكد من صلاحية جواز السفر قبل تجديد الإقامة يشترط تواجد العامل داخل الأراضي السعودية يجب ألا يكون العامل مُسجل كمتغيب عن العمل

مراحل الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين

تزداد عمليات البحث داخل المملكة حول استعلام صلاحية الإقامة سواء من أصحاب الأعمال أو الأفراد الوافدين، وذلك من أجل متابعة موعد انتهاء الإقامة وموعد التجديد الخاص بها تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية والغرامات المالية التي تنص عليها حكومة المملكة، ومن خلال النقاط التالية نوضح لكم خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة للوافدين والمقيمين:

قم بزيارة موقع أبشر الجوازات السعودية من الرابط التالي: absher.sa

قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق

قم بالتوجه إلى الاستعلامات الإلكترونية

قم باختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

قم بإدخال رقم الإقامة

قم بإدخال رمز التحقق

بعد إتمامك للخطوات السابق ذكرها يعرض لك النظام كافة البيانات المتعلقة بالإقامة المُستعلم عنها مثل موعد انتهاء الإقامة وتاريخ التجديد ورسوم التجديد بالإضافة للغرامات المالية إن وُجدت بسبب التخلف عن تجديد الإقامة في غير موعدها.

الاستعلام عن وافد من خلال مكتب العمل

تطبق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مبدأ الحكومة الإلكترونية في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، لذلك أصبحت جميع الخدمات تنجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، لتسهل وتوفر المال والجهد وعناء الأنتظار في المكاتب الحكومية على وافديها، اتبع الخطوات التالية للاستعلام عن إقامة وافد:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، و تسجيل بيانات الدخول. اختر من الخدمات الإلكترونية الاستعلامات واختر الاستعلام عن موظف وافد. أملئ البيانات المطلوبة من رقم الجواز أو رقم الإقامة أو رقم الحدود، واختر جنسية الوافد. وانقر على بحث.

في النهاية سوف تظهر لك بيانات الوافد كاملة الأسم رباعي والحالة الوظيفية وتقييم المنشآت التي عمل بها، وهكذا نكون قد تعرفنا على كيفية التاكد من صلاحية الاقامة عبر وزارة الداخلية من خلال منصة أبشر.

غرامة عدم تجديد صلاحية إقامة الوافد

يتعرض المقيم الوافد الذي لم يقم بالاستعلام عن هوية مقيم وتجديدها في حال انتهاء صلاحيتها إلى عقوبات رادعة من قبل السلطات السعودية تصل أحياناً إلى الترحيل النهائي عن أراضي المملكة.

الجدير بالذكر أن عملية تجديد هوية مقيم تتم بشكل إلكتروني عبر بوابة أبشر الإلكترونية أيضاً، كل ما عليك هو ادخال بيانات بطاقة الدفع المباشر الخاصة بالبنك التابعة له ثم الحصول على إيصال الدفع الخاص بالعملية وطباعته، وعقوبات التخلف عن دفع رسوم تجديد صلاحية الإقامة كالتالي: