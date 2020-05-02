رابط منصة بيرسون لاداء امتحان الصف الأول الثانوى Assessment

في السابقة هي الأولى من نوعها يقوم طلاب الصف الأول الثانوي من إجراء الامتحانات الكترونيا من المنازل عبر منصة بيرسون Assessment نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والعالم اجمع.

وفى السطور التالية مقدم لكم رابط منصة الامتحانات بيرسون التجريبي Assessment لأداء امتحان الصف الأول الثانوي عبر الموقع المخصص من وزارة التربية والتعليم assessment.ekb.eg.

وفى وقت سابق، قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، تحديد منهج الصف الأول الثانوي بتاريخ 15 مارس 2020، وهو التوقيت الذي صدر فيه قرار تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ارشادات وزارة التربية والتعليم لأداء الامتحانات التجريبية

وقالت وزاره التربيه والتعليم إن هناك 11 ألف طالب وطالبة علي مستوي الجمهوريه واجهوا بعض المشاكل أثناء إرسال إجابات الامتحان لحدوث خلل في نظام الموقع، لكن تم التعامل معه.

الدخول على موقع بنك المعرفة المصري للتأكد من الاتصال بالانترنت من هنا، والحصول على الكود التعريفي عبر موقع الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية من هنا.

وبعد ذلك الحصول على كود الاختبارات الالكترونية الخاص بكل مادة لاستخدامه في الدخول على الامتحان من هنا.

الدخول على منصة الامتحان بيرسون من هنا، والبدء في الامتحان.

خطوات الدخول علي منصة الامتحان بيرسون

قم بالدخول علي منصة الامتحان بيرسون من هنا

قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمه السر الذي حصلت عليهم من وزاره التربيه والتعليم

قم بإدخال كود الجلسة الخاص بالامتحان

قم بالضغط علي بداية الامتحان

بعد الانتهاء من تسجيل الإجابات قم بالضغط علي إرسال النشاط