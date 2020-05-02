احصائية فيروس كورونا في مصر 2/5/2020

أعلنت الصحة المصرية، عن 298 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت.

وأعلنت الوزارة عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم تماما، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، لافتا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.