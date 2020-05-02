طريقة صنع القطايف في رمضان 2020 بالتفصيل

يبحث الجميع في شهر رمضان عن طريقة صنع القطايف وهي من أكثر الحلويات شهرة في رمضان المبارك، ويرتبط بالطقوس اليومية بعد الافطار، منها صناعة الحلوى.

عن طريقة صنع القطايف رمضان 2020

ونوضح في السطور القادمة طريقة عمل حلوى القطايف، خطوة بخطوة، واليكم المقادير:

2 كوب دقيق

1 كوب سميد

معلقة نشا صغيرة

معلقة كربونة

نصف ملعقة بكينج بودر

1 كاسة حليب سائل

2 كوب ماء دافئ

الطريقة عمل القطايف:

توضع جميع المقادير في وعاء، ويتم خفق جميع المكونات ببعضها البعض، حتى تصبح شبه سائلة ولزجة، ويمكن ضربها بالخلاط للحصول على القوام المطلوب

تترك العجينة في وعاء لمدة نصف ساعة، بدرجة حرارة معتدلة، حتى تختمر المكونات.

يتم وضع العجينة في كوب وبعدها وضعها على صفيح ساخنٍ.