منخفض جوي بارد وماطر الثلاثاء القادم

توقع الراصد الجوي، داوود الطروة أن تستمر الأجواء اللطيفة خلال ساعات النهار، والباردة نسبياً خلال ساعات الليل، خلال الأيام القادمة وحتى يوم الثلاثاء، بحيث تتراوح العظمى في مدينة القدس بين 21-24، والصغرى بين 11-13 درجة مئوية.

وبحسب الطروة، فإنه اعتباراً من ساعات المساء من يوم الثلاثاء تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة مرفقة لمنخفض جوي قريب من المنطقة، بحيث تسقط الأمطار التي تكون رعدية أحياناً فوق معظم المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وفِي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً، وتسقط أمطار أحياناً فوق معظم المناطق، وتسجل العظمى في مدينة القدس 16 والصغرى 11، وخلال ساعات المساء يضعف تأثير المنخفض الجوي.