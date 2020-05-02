 تردد قناة ام بي سي 5 - تردد mbc 5 في رمضان2020

نعرض بكم اليوم تردد قناة ام بي سي 5 - تردد mbc 5 على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020 المفتوحة الجديدة التابعة لمجموعة "إم بي سي" الفضائية، بعض المسلسلات والبرامج الممتعة، ويطلق عليها كذلك اسم قناة "إم بي سي سانك" المغرب والجزائر وتونس، لتقوم بعرض أحدث الأفلام والمسلسلات العربية للدول الثلاث.

تردد قناة ام بي سي 5 - تردد mbc 5 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناه mbc5 على نايل سات: 11559.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 56.



الجدير بالذكر أن القناة تبث برامجها ابتداء من 21 سبتمبر 2019، ومقرها الرسمي في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، واللغة التي تعرض بها القناة جميع البرامج الخاصة بها هي اللغة العربية والإنجليزية في بعض الأحيان، وكما تعرض العديد من البرامج والأفلام الجديدة في رمضان.



نعرض المسلسلات المذاعة على مجموعة MBC:



1 - مسلسل سكر زيادة لنادية الجندي

ومن ضمن المسلسلات التي ينتظرها المشاهدين مسلسل سكر زيادة للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد والذي تعود به كلأ منهن بعد غياب سنوات عن تقديم آخر أعمالهما على الشاشة، كما يشاركهن مجموعة أخرى من النجمات والنجوم على رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر والفنان بيومي فؤاد وكوبة من ضيوف الشرف، لطبيعة العمل التي تدور في اطار كوميدي مون من ثلاثين حلقة منفصلة متصلة كعادة المسلسلات الكوميدية.



2 - مسلسل لعبة النسيان لدينا الشربيني

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية، مسلسل لعبة النسيان بطولة عدد كبير من نجوم الفن ومنهم دينا الشربيني، أحمد فهمي، محمود قابيل، هنا شيحة، رجاء الجداوي، علي قاسم وإنجي المقدم، ﺗﺄﻟﻴﻒ: تامر حبيب، ﺇﺧﺮاﺝ: هاني خليفة.



3 - مسلسل اتنين في الصندوق

يعتبر مسلسل اتنين في الصندوق من النوع الكوميدي وتدور أحداثه في إطار لايت وخفيف للمشاهد، يتحدث المسلسل عن فئة عمال النظافة ومشاكلهم ويومياتهم في الشوارع والتعامل مع الناس، بطولة: حمدي الميرغني، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، هايدي رفعت وأحمد عبدالله محمود.



4 - مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة

تدور أحداث وقصة مسلسل الاختيار حول العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء ضد المجموعات الإرهابية ويتحدث مسلسل الإختيار عن قصة قائد اللواء 103 في الجيش المصري قتل على يد تنظيم ولاية سيناء وهو اللواء أحمد المنسي قتل في عمليات عسكرية ضد الجماعات في مدينة رفح المصرية أثناء وقوعهم في كمين مسلح نصبه لهم عناصر تنظيم ولاية سيناء.



5 - مسلسل فلانتينو عادل إمام

يضم مسلسل "فلانتينو" كوكبة كبيرة من النجوم، ويلعب فيه دور البطولة الزعيم عادل إمام، ويشاركه التمثيل كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، طارق الإيبياري، علاء عمرو، سليمان عيد، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، هدى المفتي، وفاء صادق، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.



6 - مسلسل البرنس

يتكون فريق عمل مسلسل البرنس، من بطولة محمد رمضان، ويشاركه في بطولة المسلسل الفنانة اللبنانية نور، أحمد زاهر، روجينا، دياب، إنعام الجريتلي، محمد مهران، عبد العزيز مخيون، ونجلاء بدر، ريم سامي، حمدي إسماعيل، أحمد داش، إدوارد.