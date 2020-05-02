الصحة: 3 إصابات بفيروس كورونا في الضفة والقدس

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 520.

وقالت وزير الصحة د. مي الكيلة في الايجاز الصحفي حول آخر تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين اليوم السبت، أن الاصابات الثلاث سجلت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأعلنت الكيلة عن تسجيل حالتي شفاء جديدتين من بيتونيا وقطنة.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 413 حالة، بينها 260 حالة في محافظة القدس بنسبة 63% من الحالات النشطة، والباقي في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضافت أن عدد حالات التعافي بلغ 103، بينها 44 حالة في القدس بنسبة 42%، فيما أجرت وزارة الصحة 33800 فحص منذ بدء الجائحة، وأشارت إلى أن هناك 14840 شخصا يخضعون للحجر المنزلي.

وبينت أن اللجنة الوبائية في وزارة الصحة، اجتمعت مع الصحة العالمية لدراسة الحالات التي تظهر نتائجها إيجابية بالفحص المخبري وليس لديها أعرض، كذلك الحالات التي انتكست بعد 14 يوما أو اكثر من تعافيها.

وفيما يتعلق بالقادمين من الأردن، قالت الكيلة إن الوزارة ستستقبل 400 عائد من الأردن غدا وستجري لهم فحوصات في أريحا، قبل ان يغادروا إلى الحجر المنزلي في محافظاتهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، إن الحكومة تبقي على التدابير الوقائية حفاظا على سلامة أبناء شعبنا، ولكسر السلسلة بعدم الاختلاط واستمرار اغلاق المساجد والكنائس، واتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على التباعد في المحال التجارية. المسؤولية لم تعد تقتصر على الحكومة، فالمواطن يجب ان يلتزم بالتدابير المطلوبة بشكل ذاتي.

وأضاف أن الدفعة الأولى من العالقين في الأردن ستصل غدا إلى أرض الوطن، مشيرا إلى ان رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج يتواجد في عمان لبحث سبل إعادة أبنائنا من كافة أنحاء العالم، وان ما يعيق ذلك هو توقف حركة الطيران.

وهنأ ملحم الصحفيين لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مترحما على شهداء السلطة الرابعة الذين قضوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

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